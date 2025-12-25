El particular contraste del año de Rafael Profini en Unión

Rafael Profini vivió un año muy particular en Unión, con mucha participación con Kily González, pero relegado en la segunda parte con Leo Madelón.

La temporada de Rafael Profini en Unión dejó un recorrido tan llamativo como contrastante. El volante central fue una de las sorpresas del primer tramo del año, pero terminó el 2025 con un protagonismo mínimo, en un vaivén que invita al análisis puertas adentro del mundo tatengue.

Profini irrumpió en Primera División en un contexto adverso. El mal arranque de año, con Cristian González como entrenador, obligó a mover piezas y buscar respuestas rápidas. Sin siquiera haber realizado la pretemporada en Montevideo, el mediocampista se ganó un lugar en el equipo y empezó a sumar minutos en una posición que no era la suya, la de volante central, desplazando a nombres de peso como Mauro Pittón y Mauricio Martínez.

Un primer semestre de respuestas y regularidad

Lejos de sentir el impacto, Profini respondió con rendimientos sólidos. Ordenado, criterioso con la pelota y con una rápida adaptación táctica, fue uno de los pocos futbolistas que, en palabras del propio ambiente rojiblanco, “salvó la ropa” en un semestre complejo. En el Torneo Apertura disputó 10 partidos, aportó una asistencia y acumuló 765 minutos, una cifra que reflejó continuidad y confianza del cuerpo técnico.

Unión Cruzeiro Rafael Profini.jpeg UNO Santa Fe | José Busiemi

A ese buen desempeño se sumaron presencias en Copa Sudamericana (5 partidos y 402 minutos) y Copa Argentina, donde fue titular y completó los 90 minutos, consolidando una imagen positiva en un rol que no figuraba inicialmente en su hoja de ruta.

El giro con Madelón y el brusco retroceso

El escenario cambió de manera abrupta con la llegada de Leonardo Madelón. El entrenador decidió volver a apoyarse en Pittón y Martínez, y Profini quedó totalmente relegado. En el Torneo Clausura apenas sumó siete partidos, pero con solo 103 minutos en cancha, lo que equivale a poco más de un encuentro completo. Nunca fue titular y su participación se limitó a ingresos esporádicos, en una determinación que llamó la atención por el nivel que había mostrado durante gran parte del año.

El contraste es contundente: de ser una pieza recurrente y funcional en el primer semestre, pasó a un rol casi testimonial en el segundo, sin continuidad ni respaldo deportivo.

Un futuro que vuelve a generar incógnitas

La salida de Mauricio Martínez, quien regresó a Rosario Central —donde tiene un año más de contrato y suena como posible refuerzo de Liga de Quito o Barcelona de Ecuador— tampoco modificó el panorama. Por el contrario, Madelón pretende incorporar un volante central de experiencia y jerarquía, y el principal apuntado es el uruguayo Rodrigo Saravia, una señal clara de que Profini no aparece hoy como prioridad en ese puesto.

Los números finales del año reflejan ese recorrido irregular: 23 partidos oficiales y 1.360 minutos, con una asistencia, repartidos de manera muy desigual entre el Apertura y el Clausura. Un balance que expone el particular caso de un jugador que supo adaptarse, rendir y destacarse en la adversidad, pero que terminó la temporada relegado, en un Unión que volvió a apostar por nombres y jerarquías conocidas.