Uno Santa Fe | Unión | Unión

El particular contraste del año de Rafael Profini en Unión

Rafael Profini vivió un año muy particular en Unión, con mucha participación con Kily González, pero relegado en la segunda parte con Leo Madelón.

Ovación

Por Ovación

25 de diciembre 2025 · 11:12hs
El particular contraste del año de Rafael Profini en Unión

IG rafaelprofini

La temporada de Rafael Profini en Unión dejó un recorrido tan llamativo como contrastante. El volante central fue una de las sorpresas del primer tramo del año, pero terminó el 2025 con un protagonismo mínimo, en un vaivén que invita al análisis puertas adentro del mundo tatengue.

LEER MÁS: Kevin Zenón, Europa y una chance clave: Unión mira a la Premier y sueña con alivio económico

Profini irrumpió en Primera División en un contexto adverso. El mal arranque de año, con Cristian González como entrenador, obligó a mover piezas y buscar respuestas rápidas. Sin siquiera haber realizado la pretemporada en Montevideo, el mediocampista se ganó un lugar en el equipo y empezó a sumar minutos en una posición que no era la suya, la de volante central, desplazando a nombres de peso como Mauro Pittón y Mauricio Martínez.

Un primer semestre de respuestas y regularidad

Lejos de sentir el impacto, Profini respondió con rendimientos sólidos. Ordenado, criterioso con la pelota y con una rápida adaptación táctica, fue uno de los pocos futbolistas que, en palabras del propio ambiente rojiblanco, “salvó la ropa” en un semestre complejo. En el Torneo Apertura disputó 10 partidos, aportó una asistencia y acumuló 765 minutos, una cifra que reflejó continuidad y confianza del cuerpo técnico.

Unión Cruzeiro Rafael Profini.jpeg

A ese buen desempeño se sumaron presencias en Copa Sudamericana (5 partidos y 402 minutos) y Copa Argentina, donde fue titular y completó los 90 minutos, consolidando una imagen positiva en un rol que no figuraba inicialmente en su hoja de ruta.

El giro con Madelón y el brusco retroceso

El escenario cambió de manera abrupta con la llegada de Leonardo Madelón. El entrenador decidió volver a apoyarse en Pittón y Martínez, y Profini quedó totalmente relegado. En el Torneo Clausura apenas sumó siete partidos, pero con solo 103 minutos en cancha, lo que equivale a poco más de un encuentro completo. Nunca fue titular y su participación se limitó a ingresos esporádicos, en una determinación que llamó la atención por el nivel que había mostrado durante gran parte del año.

El contraste es contundente: de ser una pieza recurrente y funcional en el primer semestre, pasó a un rol casi testimonial en el segundo, sin continuidad ni respaldo deportivo.

Un futuro que vuelve a generar incógnitas

La salida de Mauricio Martínez, quien regresó a Rosario Central —donde tiene un año más de contrato y suena como posible refuerzo de Liga de Quito o Barcelona de Ecuador— tampoco modificó el panorama. Por el contrario, Madelón pretende incorporar un volante central de experiencia y jerarquía, y el principal apuntado es el uruguayo Rodrigo Saravia, una señal clara de que Profini no aparece hoy como prioridad en ese puesto.

LEER MÁS: Tagliamonte hará la pretemporada con Racing y Unión deberá buscar otro arquero

Los números finales del año reflejan ese recorrido irregular: 23 partidos oficiales y 1.360 minutos, con una asistencia, repartidos de manera muy desigual entre el Apertura y el Clausura. Un balance que expone el particular caso de un jugador que supo adaptarse, rendir y destacarse en la adversidad, pero que terminó la temporada relegado, en un Unión que volvió a apostar por nombres y jerarquías conocidas.

Unión Rafael Profini Mauro Pittón
Noticias relacionadas
franco balbi, una pieza clave de union reflejada en los numeros

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

union y un mercado en pausa: definiciones que no pueden esperar

Unión y un mercado en pausa: definiciones que no pueden esperar

navidad en familia: asi festejaron los jugadores de colon y union

Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

tagliamonte hara la pretemporada con racing y union debera buscar otro arquero

Tagliamonte hará la pretemporada con Racing y Unión deberá buscar otro arquero

Lo último

Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Último Momento
Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Madelón y su segundo ciclo en Unión: los números de un regreso con luces y sombras

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Presupuesto 2026 en el Senado: están los votos para aprobarlo en general, pero hay dudas en un artículo clave

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Ovación
Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

Franco Balbi, una pieza clave de Unión reflejada en los números

Jornada de premiación para cerrar el 2025 de la Liga Santafesina

Jornada de premiación para cerrar el 2025 de la Liga Santafesina

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"