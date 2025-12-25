Uno Santa Fe | Ovación | Barcelona

Barcelona tiene en carpeta a tres argentinos para potenciar la defensa

Barcelona tiene en consideración a tres centrales argentinos, dos de ellos campeones del mundo. ¿Quiénes son?

25 de diciembre 2025 · 16:17hs
Barcelona tiene en carpeta a tres argentinos para potenciar la defensa

Barcelona transita una temporada que volvió a ubicarlo en el centro de la escena grande del fútbol europeo. Con el curso aún abierto, el equipo se mantiene en lo más alto de La Liga de España y con boleto en mano hacia la siguiente instancia de la Champions League, aunque por ahora fuera del selecto grupo de los ocho mejores.

Sin embargo, cuando llega el momento de proyectar la recta decisiva del año, en Cataluña asoma una alarma difícil de disimular.

Los jugadores argentinos que suenan en Barcelona

El foco de preocupación está puesto en el corazón de la defensa. La zaga central quedó seriamente golpeada por dos ausencias de peso: Andreas Christensen estará fuera de las canchas durante varios meses por una lesión en la rodilla, mientras que Ronald Araújo solicitó una licencia para priorizar su salud mental. Dos bajas sensibles que obligan al club a mirar con atención el mercado invernal.

Según informó Mundo Deportivo, la dirigencia blaugrana ya maneja una carpeta con siete nombres para reforzar la última línea, y tres de ellos tienen pasaporte argentino. Una señal clara de hacia dónde apunta el radar del Barça.

El nombre más rutilante es el de Nicolás Otamendi. A punto de cumplir 38 años, el defensor atraviesa un gran presente en Benfica, donde es capitán y una de las referencias del plantel. Con contrato vigente hasta junio de 2026, su futuro parecía encaminado a un regreso a River una vez finalizado ese vínculo, aunque el interés del Barcelona podría alterar ese libreto.

También aparece Juan Foyth, quien a los 27 años se consolidó como una pieza clave del Villarreal. Su regularidad y la posibilidad de desempeñarse tanto como zaguero central como lateral derecho lo convierten en una opción muy valorada, además de ser uno de los futbolistas más queridos por la afición del Submarino Amarillo.

El tercer argentino en carpeta es Marcos Senesi. El ex San Lorenzo se afirma desde 2022 en el Bournemouth y atraviesa un momento destacado en la Premier League, al punto de haber vuelto a meterse en las convocatorias de la Selección Argentina bajo la conducción de Lionel Scaloni.

Otros zagueros en la lista de Barcelona

La lista se completa con alternativas europeas: el neerlandés Stefan de Vrij, actualmente en el Inter junto a Lautaro Martínez; el portugués Diogo Leite, de buen paso por el Union Berlin; el ítalo-brasileño Luiz Felipe, hoy en el Rayo Vallecano; y el español Diego Llorente, que milita en Betis y tiene pasado formativo en el Real Madrid.

Con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina, Barcelona sabe que deberá moverse con precisión. La pelea por los títulos sigue abierta, pero sin respuestas en el fondo, el sueño de sostener el protagonismo corre riesgo.

Barcelona Nicolás Otamendi Juan Foyth
Noticias relacionadas
la afa confirmo un 2026 con ocho titulos en juego

La AFA confirmó un 2026 con ocho títulos en juego

la razon por la que no habra boxing day este ano en la premier league

La razón por la que no habrá Boxing Day este año en la Premier League

el repaso de todos los campeones de la asb en ambas ramas en 2025

El repaso de todos los campeones de la ASB en ambas ramas en 2025

Malena Santillán fue citada para los Juegos Sudamericanos de la Juventud.

Malena Santillán fue convocada a la selección argentina de natación

Lo último

Unión dirá presente en la Serie Río de La Plata 2026: ¿qué otros equipos participarán?

Unión dirá presente en la Serie Río de La Plata 2026: ¿qué otros equipos participarán?

La AFA confirmó un 2026 con ocho títulos en juego

La AFA confirmó un 2026 con ocho títulos en juego

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Último Momento
Unión dirá presente en la Serie Río de La Plata 2026: ¿qué otros equipos participarán?

Unión dirá presente en la Serie Río de La Plata 2026: ¿qué otros equipos participarán?

La AFA confirmó un 2026 con ocho títulos en juego

La AFA confirmó un 2026 con ocho títulos en juego

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Riestra le ganaría la pulseada a Unión por el volante Nicolás Watson

Riestra le ganaría la pulseada a Unión por el volante Nicolás Watson

Las ventas navideñas crecieron 1,3% respecto a 2024 pero comerciantes afirmaron que no cambió el panorama

Las ventas navideñas crecieron 1,3% respecto a 2024 pero comerciantes afirmaron que no cambió el panorama

Ovación
Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

Cómo le fue a Federico Lértora tras su salida de Colón en 2022

Cómo le fue a Federico Lértora tras su salida de Colón en 2022

El particular contraste del año de Rafael Profini en Unión

El particular contraste del año de Rafael Profini en Unión

Ignacio Lago, el capital futbolístico de Colón en una encrucijada sensible

Ignacio Lago, el capital futbolístico de Colón en una encrucijada sensible

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"