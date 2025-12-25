Barcelona tiene en carpeta a tres argentinos para potenciar la defensa

Barcelona transita una temporada que volvió a ubicarlo en el centro de la escena grande del fútbol europeo. Con el curso aún abierto, el equipo se mantiene en lo más alto de La Liga de España y con boleto en mano hacia la siguiente instancia de la Champions League, aunque por ahora fuera del selecto grupo de los ocho mejores.

Sin embargo, cuando llega el momento de proyectar la recta decisiva del año, en Cataluña asoma una alarma difícil de disimular.

Los jugadores argentinos que suenan en Barcelona

El foco de preocupación está puesto en el corazón de la defensa. La zaga central quedó seriamente golpeada por dos ausencias de peso: Andreas Christensen estará fuera de las canchas durante varios meses por una lesión en la rodilla, mientras que Ronald Araújo solicitó una licencia para priorizar su salud mental. Dos bajas sensibles que obligan al club a mirar con atención el mercado invernal.

Según informó Mundo Deportivo, la dirigencia blaugrana ya maneja una carpeta con siete nombres para reforzar la última línea, y tres de ellos tienen pasaporte argentino. Una señal clara de hacia dónde apunta el radar del Barça.

El nombre más rutilante es el de Nicolás Otamendi. A punto de cumplir 38 años, el defensor atraviesa un gran presente en Benfica, donde es capitán y una de las referencias del plantel. Con contrato vigente hasta junio de 2026, su futuro parecía encaminado a un regreso a River una vez finalizado ese vínculo, aunque el interés del Barcelona podría alterar ese libreto.

También aparece Juan Foyth, quien a los 27 años se consolidó como una pieza clave del Villarreal. Su regularidad y la posibilidad de desempeñarse tanto como zaguero central como lateral derecho lo convierten en una opción muy valorada, además de ser uno de los futbolistas más queridos por la afición del Submarino Amarillo.

El tercer argentino en carpeta es Marcos Senesi. El ex San Lorenzo se afirma desde 2022 en el Bournemouth y atraviesa un momento destacado en la Premier League, al punto de haber vuelto a meterse en las convocatorias de la Selección Argentina bajo la conducción de Lionel Scaloni.

Otros zagueros en la lista de Barcelona

La lista se completa con alternativas europeas: el neerlandés Stefan de Vrij, actualmente en el Inter junto a Lautaro Martínez; el portugués Diogo Leite, de buen paso por el Union Berlin; el ítalo-brasileño Luiz Felipe, hoy en el Rayo Vallecano; y el español Diego Llorente, que milita en Betis y tiene pasado formativo en el Real Madrid.

Con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina, Barcelona sabe que deberá moverse con precisión. La pelea por los títulos sigue abierta, pero sin respuestas en el fondo, el sueño de sostener el protagonismo corre riesgo.