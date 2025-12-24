Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Colón se ilusiona con la posible vuelta de Federico Lértora?

Surgió el rumor de que Colón estaría en gestiones para repatriar al volante Federico Lértora, pero hay varios clubes de la Liga Profesional que lo pretenden

24 de diciembre 2025 · 16:26hs
Con el armado del plantel avanzando de atrás hacia adelante, Colón ahora se central más que nada en el medio. Tras asegurar ya a tres jugadores, la dirigencia, el mánager y el técnico ahora buscan equilibrio, orden y experiencia en la zona de gestación y apareció un rumor que causó impacto.

• LEER MÁS: Colón rechazó la primera oferta de América de Cali por Neris y espera una superior

En ese contexto, el Sabalero espera para los próximos días el arribo de Ignacio Antonio, el volante central que Ezequiel Medrán había señalado como prioridad. En paralelo, se aguarda una respuesta por Matías Muñoz, otra alternativa que el entrenador tuvo en Gimnasia de Mendoza. Distinta es la situación de Tiago Cravero, que perdió fuerza y hoy aparece prácticamente descartado.

• LEER MÁS: Colón habría preguntado por un zaguero que pretenden varios equipos de Primera

¿Colón va por un viejo conocido?

En cuanto al perfil más combativo, Zahir Yunis surge como opción para aportar roce, entendiendo que Nicolás Talpone ofrece otro tipo de juego, más asociado y de despliegue. Pero cuando parecía que el mercado sabalero seguía un camino previsible, un apellido pesado irrumpió en escena.

• LEER MÁS: Por qué se cayó la llegada del goleador Martín Pino a Colón

En las últimas horas comenzó a circular la versión de que Colón podría meterse en la pelea por Federico Lértora. El mediocampista, de 35 años, quedó libre tras su paso por Querétaro de México y su nombre volvió a sonar en el radar del fútbol argentino. Los interesados más firmes son Gimnasia y Esgrima La Plata, Central Córdoba y Belgrano, aunque el rumor de un posible interés rojinegro empezó a ganar volumen.

image
Federico L&eacute;rtora vuelve a sonar en Col&oacute;n.

Federico Lértora vuelve a sonar en Colón.

El solo hecho de que su nombre vuelva a vincularse con Colón genera ilusión y abre interrogantes en los hinchas. ¿Hay margen económico y deportivo para intentar la repatriación? ¿O se trata apenas de un rumor de mercado alimentado por la situación contractual del jugador? Habrá que ver...

Colón Federico Lértora Ezequiel Medrán
