Colón habría preguntado por el delantero Horacio Tijanovich

El delantero Horacio Tijanovich terminó su contrato en San Martín (SJ) y lo pretenden varios equipos de la Primera Nacional. Colón habría consultado

25 de diciembre 2025 · 16:02hs
Colón empieza a mover fichas también en ofensiva y, en las últimas horas, surgió un nombre: el delantero Horacio Tijanovich, que quedó con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con San Martín de San Juan y que ya despertó el interés de varios clubes de la Primera Nacional.

Hasta el momento, como viene informando UNO Santa Fe, las principales novedades se dieron en la reconstrucción de la última línea y el mediocampo. Sin embargo, nunca se descartó la necesidad de sumar variantes en ataque, más aún después de que se enfriaran dos negociaciones que parecían bien encaminadas: las de Franco García y Martín Pino.

Tijanovich, una opción para Colón

Con la llegada ya cerrada de Julián Marcioni, la dirigencia trabaja ahora en la incorporación de al menos un extremo más. En ese escenario apareció Tijanovich, de 29 años, nacido en Villa San Justo el 28 de febrero de 1996, que viene de descender con San Martín (SJ).

Horacio Tijanovich, una opción que maneja Colón.

Allí disputó 23 encuentros y convirtió tres goles. Se trata de un delantero versátil, capaz de desempeñarse por cualquiera de las dos bandas y también como segunda punta, una característica que lo vuelve atractivo para ampliar el abanico de opciones ofensivas.

De todos modos, Colón no estaría solo en la carrera: San Martín de Tucumán también lo tendría en carpeta, por lo que cualquier avance deberá sortear la lógica competencia del mercado. Por ahora, solo consultas y sondeos. ¿Será Tijanovich el nombre que termine reforzando el ataque sabalero?

