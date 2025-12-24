Colón habría preguntado por un zaguero que pretenden varios equipos de Primera

Trascendió que Colón tendría en carpeta a un zaguero zurdo argentino de último paso por Liverpool de Uruguay. ¿Quién es?

En medio de la búsqueda de refuerzos para rearmar la última línea, Colón habría puesto los ojos en el zaguero zurdo Lucas Suárez . Su último paso fue por Liverpool de Uruguay , donde disputó 14 partidos, sin goles. Su ficha pertenece a Talleres, con el que tiene contrato hasta diciembre de 2026.

El mercado, sin embargo, no lo encuentra solo. Estudiantes de Río Cuarto, recientemente ascendido, ya presentó una propuesta . No obstante, desde Córdoba aseguran incluso que colón habría acercado una oferta más atractiva, lo que mantiene abierto el escenario.

En la puja también estarían Platense y Aldosivi, ambos de Primera División, un factor que complicaría seriamente las aspiraciones del Sabalero. La categoría suele pesar a la hora de definir destinos y hoy coloca a Colón en desventaja.

¿Quién es Lucas Suárez, el zaguero por el que habría consultado Colón?

Habría otro detalle que jugaría en contra: Lucas Suárez tiene 30 años (nació el 17 de marzo de 1995) y es oriundo de Río Cuarto, lo que podría inclinar su decisión hacia un regreso a su ciudad o a un proyecto que le garantice continuidad y protagonismo.

Con varios interesados y una pulseada que recién empieza, el interrogante queda planteado: ¿corre Colón con chances reales o la categoría terminará marcando el camino del zaguero? El mercado dará la respuesta.