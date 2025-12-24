Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón habría preguntado por un zaguero que pretenden varios equipos de Primera

Trascendió que Colón tendría en carpeta a un zaguero zurdo argentino de último paso por Liverpool de Uruguay. ¿Quién es?

Ovación

Por Ovación

24 de diciembre 2025 · 14:44hs
Colón habría preguntado por un zaguero que pretenden varios equipos de Primera

IG liverpoolfc1915

En medio de la búsqueda de refuerzos para rearmar la última línea, Colón habría puesto los ojos en el zaguero zurdo Lucas Suárez. Su último paso fue por Liverpool de Uruguay, donde disputó 14 partidos, sin goles. Su ficha pertenece a Talleres, con el que tiene contrato hasta diciembre de 2026.

• LEER MÁS: Colón rechazó la primera oferta de América de Cali por Neris y espera una superior

El mercado, sin embargo, no lo encuentra solo. Estudiantes de Río Cuarto, recientemente ascendido, ya presentó una propuesta . No obstante, desde Córdoba aseguran incluso que colón habría acercado una oferta más atractiva, lo que mantiene abierto el escenario.

• LEER MÁS: Por qué se cayó la llegada del goleador Martín Pino a Colón

En la puja también estarían Platense y Aldosivi, ambos de Primera División, un factor que complicaría seriamente las aspiraciones del Sabalero. La categoría suele pesar a la hora de definir destinos y hoy coloca a Colón en desventaja.

• LEER MÁS: Buenas caras y mejores noticias: Colón empieza a mirar hacia adelante

¿Quién es Lucas Suárez, el zaguero por el que habría consultado Colón?

Habría otro detalle que jugaría en contra: Lucas Suárez tiene 30 años (nació el 17 de marzo de 1995) y es oriundo de Río Cuarto, lo que podría inclinar su decisión hacia un regreso a su ciudad o a un proyecto que le garantice continuidad y protagonismo.

image

Con varios interesados y una pulseada que recién empieza, el interrogante queda planteado: ¿corre Colón con chances reales o la categoría terminará marcando el camino del zaguero? El mercado dará la respuesta.

Colón Liverpool Suárez
Noticias relacionadas
nicolas salva, pf de colon: una buena campana empieza con gestion y analisis

Nicolás Salva, PF de Colón: "Una buena campaña empieza con gestión y análisis"

eric meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de colon

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

mas desgaste en la primera nacional: colon recorrera en 2026 mas kilometros que en 2025

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

martin minella se despidio de colon y dejo un mensaje cargado de amor por las juveniles

Martín Minella se despidió de Colón y dejó un mensaje cargado de amor por las juveniles

Lo último

La insólita defensa de Moretti en San Lorenzo: Me tienen que dar una parte del estadio

La insólita defensa de Moretti en San Lorenzo: "Me tienen que dar una parte del estadio"

¿Colón se ilusiona con la posible vuelta de Federico Lértora?

¿Colón se ilusiona con la posible vuelta de Federico Lértora?

Barracas Central no renovaría con Rubén Insúa pese a obtener el boleto a la Sudamericana

Barracas Central no renovaría con Rubén Insúa pese a obtener el boleto a la Sudamericana

Último Momento
La insólita defensa de Moretti en San Lorenzo: Me tienen que dar una parte del estadio

La insólita defensa de Moretti en San Lorenzo: "Me tienen que dar una parte del estadio"

¿Colón se ilusiona con la posible vuelta de Federico Lértora?

¿Colón se ilusiona con la posible vuelta de Federico Lértora?

Barracas Central no renovaría con Rubén Insúa pese a obtener el boleto a la Sudamericana

Barracas Central no renovaría con Rubén Insúa pese a obtener el boleto a la Sudamericana

Tagliamonte hará la pretemporada con Racing y Unión deberá buscar otro arquero

Tagliamonte hará la pretemporada con Racing y Unión deberá buscar otro arquero

La sinceridad de LeBron James sobre jugar en Navidad: Prefiero estar en mi casa

La sinceridad de LeBron James sobre jugar en Navidad: "Prefiero estar en mi casa"

Ovación
Buenas caras y mejores noticias: Colón empieza a mirar hacia adelante

Buenas caras y mejores noticias: Colón empieza a mirar hacia adelante

El fútbol femenino de Unión celebró la Navidad con un mensaje cargado de gratitud y futuro

El fútbol femenino de Unión celebró la Navidad con un mensaje cargado de gratitud y futuro

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

Cómo quedó conformada la estructura del fútbol en Unión

Cómo quedó conformada la estructura del fútbol en Unión

Bonazzola: Colón está atravesando meses de gestión extrema, pero el rumbo es claro

Bonazzola: "Colón está atravesando meses de gestión extrema, pero el rumbo es claro"

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"