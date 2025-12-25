Balance de la Liga Argentina: Colón, en alerta máxima en una temporada exigente

Colón cerró una primera parte del año en busca de identidad, con mucho esfuerzo pero con otro trago amargo que refleja el olvido del apoyo dirigencial al básquet.

La Liga Argentina de Básquet ingresó en su tradicional receso por las fiestas de fin de año y la pausa llega con mucho para analizar. Serán 15 días sin actividad oficial hasta el regreso de la competencia, previsto para el miércoles 7 de enero, momento ideal para balances, ajustes y proyecciones en un torneo que ya consumió más de un tercio de su fase regular. Para Colón, el corte encuentra al equipo en una situación delicada, aunque con un punto alto que invita a sostener la ilusión.

Tras los partidos disputados el lunes 22 de diciembre , el certamen —que reúne a 34 equipos en la pelea por un ascenso— completó 211 de los 544 partidos programados: 103 en la Conferencia Norte y 108 en la Sur . Un volumen suficiente para empezar a marcar tendencias claras en la tabla y también para encender alarmas en el fondo.

El mapa de la Conferencia Norte

En la Norte, el liderazgo quedó en manos del vigente subcampeón San Isidro de San Francisco, con récord de 8-3, apoyado en su enorme poder ofensivo. Muy cerca aparecen Santa Paula (9-4), una de las revelaciones tras su ascenso desde La Liga Federal, y Salta Basket (8-4), armado para pelear arriba y cumpliendo con las expectativas. El cuarto lugar es para Barrio Parque (7-5), mientras que Independiente BBC protagonizó una gran remontada tras un inicio flojo, ganando seis de sus últimos siete partidos luego de la llegada de Andrés Lugli.

En el otro extremo de la tabla es donde aparece la mayor preocupación para el mundo Colón. El Sabalero marcha último en la Conferencia Norte con un registro de 3-9, compartiendo una zona muy ajustada con Hindú Club, Huracán Las Heras y Fusión Riojana, todos con cuatro victorias. La novedad reglamentaria de esta temporada le da aún más dramatismo a la pelea: no habrá playoffs por la permanencia, sino que los equipos que terminen 17º en cada conferencia descenderán directamente.

Sur caliente y pelea cerrada

En la Conferencia Sur, el gran protagonista del primer tramo es Provincial de Rosario, líder con 11-2 y una racha de ocho triunfos consecutivos. Quilmes lo escolta con 11-3 tras un arranque casi perfecto, seguido por Gimnasia La Plata (9-3) y La Unión (8-3), invicto como local. En el fondo, la lucha es igual de intensa: Deportivo Norte (2-11), Rocamora (3-10) y Ciclista (4-10) intentan salir de la zona roja.

Colón, entre la urgencia colectiva y el brillo individual

Más allá de la posición incómoda en la tabla, Colón encuentra un punto de apoyo claro en el plano individual. Hans Feder Ponce es el máximo goleador de toda la Liga Argentina, con 22 puntos de promedio, una carta clave para sostener al equipo en la pelea. En el rubro ofensivo colectivo, San Isidro lidera el torneo con 88,9 puntos por juego, mientras que Centenario de Venado Tuerto se destaca en triples con un 39% de efectividad.

Otros líderes estadísticos incluyen a Lanús y Pico FC en rebotes, y a Centenario junto a Unión de Mar del Plata en asistencias. A nivel individual, además del goleo de Feder Ponce, sobresalen Cristian Amicucci (líder en valoración), Gastón Bertona (máximo asistidor con 5,3 por partido) y varios internos dominantes que marcan la tónica física de la categoría.

Lo que viene

El receso será clave para reordenar ideas, recuperar energías y ajustar piezas. Para Colón, el desafío es claro: transformar el talento individual en resultados colectivos y empezar a sumar victorias que lo saquen del fondo. La competencia se reanudará el 7 de enero, con transmisión habitual por Básquet Pass, y allí comenzará un segundo tramo que promete ser tan apasionante como desgastante, especialmente para quienes luchan por mantenerse en la categoría.