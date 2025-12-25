Cómo le fue a Federico Lértora tras su salida de Colón en 2022

Federico Lértora vuelve a sonar fuerte para volver a Colón, a sus 35 años y tras quedar libre en México, con varias propuestas del fútbol argentino.

La historia de Federico Lértora en Colón quedó marcada a fuego por dos hitos que forman parte de la memoria grande del club: la inolvidable campaña que llevó al Sabalero a la final de la Copa Sudamericana 2019, y el título de la Copa de la Liga 2021, el primero en la historia rojinegra. Sin embargo, a mediados de 2022, su ciclo en Santa Fe llegó a su fin y abrió paso a una nueva etapa en el exterior.

¿Colón se ilusiona con la posible vuelta de Federico Lértora?

El volante fue protagonista del equipo que también disputó la Copa Libertadores 2022, certamen que marcó su despedida. Tras la eliminación en los octavos de final ante Talleres, serie que se definió en los primeros días de julio, Lértora pidió autorización para jugar la revancha en Santa Fe pese a que su vínculo contractual con Colón ya había finalizado y tenía acordada su salida. Con ese último gesto de compromiso, cerró su etapa en el club antes de emprender viaje rumbo a México.

Primera experiencia internacional en Tijuana

En julio de 2022 se confirmó su llegada a Tijuana, en lo que representó la primera experiencia en el exterior para el mediocampista. Firmó un contrato por tres temporadas y rápidamente se ganó un lugar en la estructura del equipo. Su debut llegó en la tercera fecha del Torneo Apertura 2022, cuando fue titular frente a Tigres de la UANL, luciendo la camiseta número 5 y completando los 90 minutos, sin sanciones ni goles.

Con el correr de los partidos, Lértora se consolidó como una pieza de equilibrio en la mitad de la cancha. Su primer gol en el fútbol mexicano llegó en la fecha 15, ante Necaxa, coronando una etapa de regularidad y presencia constante en el equipo. En Tijuana disputó 30 partidos oficiales y convirtió 2 goles, números que reflejaron su adaptación al ritmo y la exigencia de la Liga MX.

Su paso por Querétaro

Luego de su etapa en Tijuana, el mediocampista continuó su carrera en Querétaro FC, donde volvió a mostrar continuidad. En la temporada 2023-24, Lértora acumuló 34 partidos entre torneo local y otras competencias, con 3 goles convertidos, manteniendo su perfil de volante central con llegada ocasional al área rival.

Lértora tuvo un 2025 con participación regular: disputó 14 partidos, fue titular en 9 oportunidades, convirtió 1 gol y recibió 1 tarjeta amarilla. En el conjunto mexicano no renovará contrato.

De esta manera, según datos de livesfutbol, en la Liga de México jugó 94 partidos, 90 como titular, cuatro ingresando desde el banco y en 14 veces fue reemplazado, acumulando 7906 minutos, con ocho goles y tres asistencias. En la Leagues Cup acumuló seis, todos como titular y en una vez fue reemplazado (577 minutos),

Balance lejos de Santa Fe

Desde su salida de Colón, Federico Lértora suma 64 partidos oficiales y 5 goles en el fútbol mexicano, consolidando una carrera sostenida lejos del Sabalero. Mientras en Santa Fe su nombre quedó asociado a los momentos más importantes de la historia reciente del club, en México encontró continuidad, rodaje internacional y la posibilidad de extender su vigencia en una liga competitiva, confirmando que su salida en 2022 fue el inicio de un nuevo capítulo profesional.