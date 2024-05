Así quedó Colón en la Zona B y los cruces de la fecha 18

Colón perdió ante San Telmo, que se le puso a un punto en lo más alto de la Zona B. No lo aprovechó Defensores de Belgrano, y Aldosivi se puso a tres.

Colón, al igual que ante Defensores de Belgrano en el Juan Pasquale, sufrió una dura derrota ante un rival directo en la pelea por el primer puesto. De esta manera, dio otro paso atrás en cuanto a lo futbolístico, tomando como referencia la caída ante el Dragón y la injusta victoria ante Chaco For Ever en el Brigadier López.

San Telmo se le puso a un punto a Colón, en lo más alto de la Zona B de la Primera Nacional, mientras que Defensores de Belgrano se mantuvo a cuatro puntos, debido a su derrota ante Aldosivi, que se le puso a tres puntos en lo más alto de la tabla de posiciones.

Mientras que los que no pudieron aprovechar la derrota de Colón fueron Nueva Chicago, que cayó como visitante ante Deportivo Morón por 1-0, y Estudiantes de Río Cuarto, que perdió fuera de su estadio frente a Chaco For Ever por 3-0.

Lo que viene para Colón y sus competidores

Colón recibirá el próximo viernes, desde las 21.10, a Atlético de Rafaela, en el Brigadier López, más allá que el mismo podría retrasarse y comenzar a las 21.30.

En tanto que su escolta San Telmo visitará el domingo 2 de junio, a partir de las 17, a Estudiantes de Río Cuarto, que buscará recuperarse tras su derrota en Chaco para meterse en la pelea de arriba nuevamente.

Mientras que Aldosivi será local el mismo domingo 2 de junio, a las 18, de Chaco For Ever, que llega fortalecido tras el 3-0 ante el conjunto de Río Cuarto. Por su lado, Defensores de Belgrano, el mismo días, visitará a partir de las 16 a Mitre de Santiago del Estero.

Nueva Chicago, que quedó más rezagado tras su derrota ante Deportivo Morón, recibirá el sábado 1 de junio a Temperley, a partir de las 15.05, en Mataderos, cotejo que irá por TyC Sports.