Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán debe cambiar otra vez obligadamente en Colón para jugar ante Morón

Entre bajas sensibles, Colón llega condicionado al duelo con Morón y el DT Ezequiel Medrán busca respuestas rápidas para sostener el liderazgo

15 de abril 2026 · 16:24hs
Medrán debe cambiar otra vez obligadamente en Colón para jugar ante Morón

UNO Santa Fe | José Busiemi

En Colón no hay margen para la comodidad y la antesala del choque frente a Deportivo Morón se transformó en un terreno inestable donde cada día obliga a recalcular. El objetivo es defender la punta de la zona A de la Primera Nacional el sábado, pero el camino está lleno de obstáculos.

• LEER MÁS: El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

El equipo de Ezequiel Medrán no tuvo una preparación convencional. La lluvia alteró rutinas, cambió escenarios de trabajo y terminó de complicar una semana que ya venía torcida por las lesiones. El cuerpo técnico, más que ajustar detalles, se vio obligado a reconstruir.

• LEER MÁS: Colón suma bajas sensibles: se confirmaron los desgarros de Peinipil y Marcioni

El golpe más fuerte está en la cantidad de bajas. Los desgarros golpearon donde más duele y dejaron fuera de combate a piezas importantes como Mauro Peinipil y Julián Marcioni. No es solo reemplazar nombres: es redibujar el equipo.

• LEER MÁS: Lértora, la voz del líder: "Colón encontró el camino"

Las opciones que tiene Medrán en Colón para visitar a Morón

En ese tablero, hay certezas mínimas y muchas incógnitas. Emanuel Beltrán aparece como una fija en el lateral, pero del medio hacia adelante todo está abierto. Matías Godoy corre con ventaja para ocupar un lugar en ataque, aunque no es la única variante. También se analiza mover a Ignacio Lago de banda, apostar por el ingreso de Facundo Castet para reordenar el sector izquierdo o adelantar a Conrado Ibarra.

Emanuel Beltrán
Beltr&aacute;n, n&uacute;mero puesto para ingresar en Col&oacute;n.

Beltrán, número puesto para ingresar en Colón.

Más atrás en la fila aparece Darío Sarmiento, que ni siquiera integró la última convocatoria, pero hoy vuelve a escena por pura necesidad. A veces, las urgencias cambian prioridades. Como si fuera poco, Matías Budiño sigue en recuperación y su presencia en el arco parece descartada, sumando otro frente abierto en la estructura del equipo.

• LEER MÁS: Paredes, el héroe inesperado de Colón: "Todavía no caí de lo que pasó"

Así, Colón se prepara para visitar el estadio Nuevo Francisco Urbano en un contexto lejos de lo ideal. Pero en ese caos también hay una prueba de carácter: sostenerse arriba cuando todo aprieta. Porque si algo define a los equipos que pelean, es lo que hacen cuando las cosas dejan de salir como estaban planeadas.

Colón Morón Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
Darío Sarmiento apenas suma 68 minutos con la camiseta de Colón.

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

el chino garce, a corazon abierto: recuerdos, reflexiones y su mirada sobre colon

El Chino Garcé, a corazón abierto: recuerdos, reflexiones y su mirada sobre Colón

el aviso de colotto en colon: a mitad de ano buscaremos reforzarnos para tener mas jerarquia

El aviso de Colotto en Colón: "A mitad de año buscaremos reforzarnos para tener más jerarquía"

los destacados numeros de paredes en la victoria de colon ante racing de cordoba

Los destacados números de Paredes en la victoria de Colón ante Racing de Córdoba

Lo último

El plantel de Unión celebró el aniversario 119 de manera especial antes de recibir a Newells

El plantel de Unión celebró el aniversario 119 de manera especial antes de recibir a Newell's

Más de 250 milímetros en el norte santafesino: La cantidad de agua superó la capacidad de drenaje, señalan desde Provincia

Más de 250 milímetros en el norte santafesino: "La cantidad de agua superó la capacidad de drenaje", señalan desde Provincia

Medrán debe cambiar otra vez obligadamente en Colón para jugar ante Morón

Medrán debe cambiar otra vez obligadamente en Colón para jugar ante Morón

Último Momento
El plantel de Unión celebró el aniversario 119 de manera especial antes de recibir a Newells

El plantel de Unión celebró el aniversario 119 de manera especial antes de recibir a Newell's

Más de 250 milímetros en el norte santafesino: La cantidad de agua superó la capacidad de drenaje, señalan desde Provincia

Más de 250 milímetros en el norte santafesino: "La cantidad de agua superó la capacidad de drenaje", señalan desde Provincia

Medrán debe cambiar otra vez obligadamente en Colón para jugar ante Morón

Medrán debe cambiar otra vez obligadamente en Colón para jugar ante Morón

Revelan la identidad de la joven fallecida en el accidente de la Ruta 168

Revelan la identidad de la joven fallecida en el accidente de la Ruta 168

El FMI aprobó la revisión y activó el desembolso por US$1.000 millones

El FMI aprobó la revisión y activó el desembolso por US$1.000 millones

Ovación
El plantel de Unión celebró el aniversario 119 de manera especial antes de recibir a Newells

El plantel de Unión celebró el aniversario 119 de manera especial antes de recibir a Newell's

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

José Luis Marzo, a corazón abierto en los 119 años de Unión: Pasión, amor y agradecimiento

José Luis Marzo, a corazón abierto en los 119 años de Unión: "Pasión, amor y agradecimiento"

Lértora, la voz del líder: Colón encontró el camino

Lértora, la voz del líder: "Colón encontró el camino"

Unión en la piel: Cuqui Márquez repasó su historia rojiblanca

Unión en la piel: Cuqui Márquez repasó su historia rojiblanca

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos