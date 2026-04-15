Medrán debe cambiar otra vez obligadamente en Colón para jugar ante Morón

En Colón no hay margen para la comodidad y la antesala del choque frente a Deportivo Morón se transformó en un terreno inestable donde cada día obliga a recalcular. El objetivo es defender la punta de la zona A de la Primera Nacional el sábado, pero el camino está lleno de obstáculos.

El equipo de Ezequiel Medrán no tuvo una preparación convencional. La lluvia alteró rutinas, cambió escenarios de trabajo y terminó de complicar una semana que ya venía torcida por las lesiones. El cuerpo técnico, más que ajustar detalles, se vio obligado a reconstruir.

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El golpe más fuerte está en la cantidad de bajas. Los desgarros golpearon donde más duele y dejaron fuera de combate a piezas importantes como Mauro Peinipil y Julián Marcioni. No es solo reemplazar nombres: es redibujar el equipo.

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Las opciones que tiene Medrán en Colón para visitar a Morón

En ese tablero, hay certezas mínimas y muchas incógnitas. Emanuel Beltrán aparece como una fija en el lateral, pero del medio hacia adelante todo está abierto. Matías Godoy corre con ventaja para ocupar un lugar en ataque, aunque no es la única variante. También se analiza mover a Ignacio Lago de banda, apostar por el ingreso de Facundo Castet para reordenar el sector izquierdo o adelantar a Conrado Ibarra.

Emanuel Beltrán Beltrán, número puesto para ingresar en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Más atrás en la fila aparece Darío Sarmiento, que ni siquiera integró la última convocatoria, pero hoy vuelve a escena por pura necesidad. A veces, las urgencias cambian prioridades. Como si fuera poco, Matías Budiño sigue en recuperación y su presencia en el arco parece descartada, sumando otro frente abierto en la estructura del equipo.

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Así, Colón se prepara para visitar el estadio Nuevo Francisco Urbano en un contexto lejos de lo ideal. Pero en ese caos también hay una prueba de carácter: sostenerse arriba cuando todo aprieta. Porque si algo define a los equipos que pelean, es lo que hacen cuando las cosas dejan de salir como estaban planeadas.