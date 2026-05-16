Uno Santa Fe | Colón | Colón

El uno por uno de Colón en la igualdad ante Estudiantes (BA)

Colón sumó un empate 1-1 ante Estudiantes (BA) en Caseros que deja sensaciones encontradas, por la fecha 14 de la zona A de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

16 de mayo 2026 · 17:58hs
El uno por uno de Colón en la igualdad ante Estudiantes (BA)

IG caestudiantes

Colón sumó un empate 1-1 ante Estudiantes (BA) en Caseros que deja sensaciones encontradas, por la fecha 14 de la zona A de la Primera Nacional. Si bien el resultado deja al Sabalero como líder transitorio, sigue habiendo dudas de visitante, sobre todo en la solidez. Rendimiento muy irregulares.

• LEER MÁS: Colón empató un partido picante ante Estudiantes (BA) y quedó como único líder

El uno por uno de Colón

Matías Budiño (5): tuvo poco trabajo y en el gol de Estudiantes (BA) no tuvo responsabilidad. De todos modos, debió salir varias veces a cortar centros.

Mauro Peinipil (5): rindió más en ataque que en defensa. Suele entenderse bien con Julián Marcioni por la derecha, aunque esta vez la sociedad apareció poco en Caseros.

Pier Barrios (5): comenzó firme, pero con el correr de los minutos perdió solidez, sobre todo por la dificultad para controlar a Rostagno.

Federico Rasmussen (5): un partido similar al de su compañero de zaga. Por momentos tuvo que recurrir demasiado a la infracción y además salió varias veces a cubrir las falencias por izquierda.

Leandro Allende (3): sufrió muchísimo por su sector. Estudiantes (BA) atacó constantemente por esa banda y sorprendió que Ezequiel Medrán no decidiera reemplazarlo. Como curiosidad, casi convierte de cabeza en el segundo tiempo.

Federico Lértora (5): debió dejar la cancha en el primer tiempo por lesión y el equipo sintió su salida, ya que estaba cumpliendo una tarea importante en el medio.

Matías Muñoz (4): nunca logró acomodarse al partido. Mucho menos cuando tuvo que ocupar el lugar de Lértora, pese a que es su posición natural.

Julián Marcioni (5): su intervención más clara fue la asistencia para Lago en el primer tiempo. En el complemento terminó siendo reemplazado.

Ignacio Antonio (5): mostró el despliegue habitual, aunque esta vez con poca incidencia ofensiva. Terminó más enfocado en la contención que en llegar al área rival.

Ignacio Lago (7): el punto más alto de Colón. Antes del gol ya era el jugador más peligroso en ataque. Generó varias situaciones y terminó exhausto.

Ignacio Lago
Ignacio Lago fue el mejor de Col&oacute;n.

Ignacio Lago fue el mejor de Colón.

Alan Bonansea (6): otro de los destacados. Pese a no recibir demasiadas asistencias, logró fabricarse chances por sus propios medios. Dos remates suyos pegaron en los palos.

Agustín Toledo (5): no consiguió darle demasiado al mediocampo tras el ingreso por Lértora, aunque dejó en claro que tiene buena técnica.

Darío Sarmiento (4): ingresó por Marcioni, pero no logró desequilibrar por el sector derecho.

Lucas Cano (-): jugó apenas unos minutos sobre el final con la intención de aprovechar alguna pelota en el área, aunque casi no participó.

Facundo Castro (-): entró para darle más peso ofensivo al equipo en el tramo final, pero tampoco tuvo oportunidades claras.

Colón Estudiantes (BA) Primera Nacional
Noticias relacionadas
lago, figura y listo para renovar en colon: buscamos el beneficio de ambos

Lago, figura y listo para renovar en Colón: "Buscamos el beneficio de ambos"

medran, critico en colon: nos vamos con la sensacion de que pudimos llevarnos algo mas

Medrán, crítico en Colón: "Nos vamos con la sensación de que pudimos llevarnos algo más"

colon empato un partido picante ante estudiantes (ba) y quedo como unico lider

Colón empató un partido picante ante Estudiantes (BA) y quedó como único líder

colon volvio a mostrar dudas de visitante, empato con estudiantes (ba) y quedo como unico lider

Colón volvió a mostrar dudas de visitante, empató con Estudiantes (BA) y quedó como único líder

Lo último

Así quedó Colón en la zona A tras igualar contra Estudiantes de Buenos Aires

Así quedó Colón en la zona A tras igualar contra Estudiantes de Buenos Aires

Mataron más de 300 animales en el norte santafesino: investigan una masacre de fauna autóctona

Mataron más de 300 animales en el norte santafesino: investigan una masacre de fauna autóctona

Fuertes silbidos a Di María en el Monumental: Fideo secanucas

Fuertes silbidos a Di María en el Monumental: "Fideo secanucas"

Último Momento
Así quedó Colón en la zona A tras igualar contra Estudiantes de Buenos Aires

Así quedó Colón en la zona A tras igualar contra Estudiantes de Buenos Aires

Mataron más de 300 animales en el norte santafesino: investigan una masacre de fauna autóctona

Mataron más de 300 animales en el norte santafesino: investigan una masacre de fauna autóctona

Fuertes silbidos a Di María en el Monumental: Fideo secanucas

Fuertes silbidos a Di María en el Monumental: "Fideo secanucas"

Rostagno criticó a Colón tras el empate: Van punteros y no demostraron nada

Rostagno criticó a Colón tras el empate: "Van punteros y no demostraron nada"

Un policía frustró a los tiros el robo piraña de ocho motochorros en barrio Nueva Pompeya

Un policía frustró a los tiros el robo "piraña" de ocho motochorros en barrio Nueva Pompeya

Ovación
Lago, figura y listo para renovar en Colón: Buscamos el beneficio de ambos

Lago, figura y listo para renovar en Colón: "Buscamos el beneficio de ambos"

Rostagno criticó a Colón tras el empate: Van punteros y no demostraron nada

Rostagno criticó a Colón tras el empate: "Van punteros y no demostraron nada"

Así quedó Colón en la zona A tras igualar contra Estudiantes de Buenos Aires

Así quedó Colón en la zona A tras igualar contra Estudiantes de Buenos Aires

Las chicas de Unión no hacen pie en Primera y ahora fueron goleadas por SAT

Las chicas de Unión no hacen pie en Primera y ahora fueron goleadas por SAT

Manchester City le ganó a Chelsea y se consagró campeón de la FA Cup

Manchester City le ganó a Chelsea y se consagró campeón de la FA Cup

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe