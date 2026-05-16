El uno por uno de Colón en la igualdad ante Estudiantes (BA)

Colón sumó un empate 1-1 ante Estudiantes (BA) en Caseros que deja sensaciones encontradas, por la fecha 14 de la zona A de la Primera Nacional

Colón sumó un empate 1-1 ante Estudiantes (BA ) en Caseros que deja sensaciones encontradas, por la fecha 14 de la zona A de la Primera Nacional . Si bien el resultado deja al Sabalero como líder transitorio, sigue habiendo dudas de visitante, sobre todo en la solidez. Rendimiento muy irregulares.

El uno por uno de Colón

Matías Budiño (5): tuvo poco trabajo y en el gol de Estudiantes (BA) no tuvo responsabilidad. De todos modos, debió salir varias veces a cortar centros.

Mauro Peinipil (5): rindió más en ataque que en defensa. Suele entenderse bien con Julián Marcioni por la derecha, aunque esta vez la sociedad apareció poco en Caseros.

Pier Barrios (5): comenzó firme, pero con el correr de los minutos perdió solidez, sobre todo por la dificultad para controlar a Rostagno.

Federico Rasmussen (5): un partido similar al de su compañero de zaga. Por momentos tuvo que recurrir demasiado a la infracción y además salió varias veces a cubrir las falencias por izquierda.

Leandro Allende (3): sufrió muchísimo por su sector. Estudiantes (BA) atacó constantemente por esa banda y sorprendió que Ezequiel Medrán no decidiera reemplazarlo. Como curiosidad, casi convierte de cabeza en el segundo tiempo.

Federico Lértora (5): debió dejar la cancha en el primer tiempo por lesión y el equipo sintió su salida, ya que estaba cumpliendo una tarea importante en el medio.

Matías Muñoz (4): nunca logró acomodarse al partido. Mucho menos cuando tuvo que ocupar el lugar de Lértora, pese a que es su posición natural.

Julián Marcioni (5): su intervención más clara fue la asistencia para Lago en el primer tiempo. En el complemento terminó siendo reemplazado.

Ignacio Antonio (5): mostró el despliegue habitual, aunque esta vez con poca incidencia ofensiva. Terminó más enfocado en la contención que en llegar al área rival.

Ignacio Lago (7): el punto más alto de Colón. Antes del gol ya era el jugador más peligroso en ataque. Generó varias situaciones y terminó exhausto.

Ignacio Lago Ignacio Lago fue el mejor de Colón. LPF Play

Alan Bonansea (6): otro de los destacados. Pese a no recibir demasiadas asistencias, logró fabricarse chances por sus propios medios. Dos remates suyos pegaron en los palos.

Agustín Toledo (5): no consiguió darle demasiado al mediocampo tras el ingreso por Lértora, aunque dejó en claro que tiene buena técnica.

Darío Sarmiento (4): ingresó por Marcioni, pero no logró desequilibrar por el sector derecho.

Lucas Cano (-): jugó apenas unos minutos sobre el final con la intención de aprovechar alguna pelota en el área, aunque casi no participó.

Facundo Castro (-): entró para darle más peso ofensivo al equipo en el tramo final, pero tampoco tuvo oportunidades claras.