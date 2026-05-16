Colón empató un partido picante ante Estudiantes (BA) y quedó como único líder

Colón, que dejó dudas de visitante, empató en Caseros 1-1 ante Estudiantes (BA) por la fecha 14 de la Primera Nacional. Es líder transitorio en la zona A

Este sábado, el estadio Ciudad de Caseros fue escenario de la igualdad 1-1 entre Estudiantes (BA) y Colón por la fecha 14 de la Primera Nacional. El Sabalero lo ganaba por el gol de Ignacio Lago, pero lo empató Facundo Ardiles en el final del acto inicial. Elenco de Ezequiel Medrán atacó mejor que lo que defendió.

El Sabalero finalmente salió con el retoque de Matías Muñoz por Darío Sarmiento y así tener tres volantes centrales, siendo Ignacio Antonio el que más se soltaba. La primera de peligro llegó tras una acción de Lago que no pudo conectar Bonansea, dejando en claro que había propuesta de buscar el cotejo. Pero esto duró un suspiro, porque rápidamente el dueño de casa se adueño la pelota. Encima la visita la perdía rápido, por lo que le costaba hacer pie. Tanto es así como hubo un mal cálculo de Leandro Allende y la pelota le quedó a Facundo Ardiles , cuyo remate pasó besando el palo. Mucha preocupación después de horror defensivo.

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Colón era el típico de visitante: con dudas, sin potencia en ataque y sometido. Lógicamente llegaron las indicaciones de Ezequiel Medrán, que no le gustaba nada lo que veía en apenas 10'. A medida que fueron pasando los minutos, el Rojinegro se fue acomodando y el trámite ya era más parejo, con un movedizo Nacho Lago. Era el preludio de lo que vendría después, porque a los 15, el Bichito sorprendió por atrás y marcó el 1-0. Un fuerte sacudó en Caseros, donde luego Colón comenzó a jugar mejor y justificar la ventaja, ya que el local estaba conmovido.

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Por el gol del jugador de Colón ante Estudiantes de Caseros. pic.twitter.com/VuCe8Sjj5W — Porque Tendencia Ascenso Retro (@Porquettretro) May 16, 2026

El Sabalero estuvo cerca del segundo con una acción individual de Bonasea, cuyo disparo dio en el palo. Un peligro permanente por lo que pelea y usa el físico. Lastimosamente a los 30' pidió el cambio Federico Lértora por una lesión, por lo que debió ingresar Agustín Toledo y pasó Matías Muñoz a ser el volante más retrasado. Medrán lo llamó a Ignacio Antonio, ya que no entendía como acomodar el medio ahora. Dentro de ese barullo momentaneo, Marcioni se mandó una gran acción en el área y asistió a Ignacio Lago, cuya volea se fue apenas desviada. Clarísima. Por esas cosas que tiene el fútbol, el Sabalero no pudo aguantarlo y el local lo igualó a través de Ardiles tras otro error de Allende. Así se fue el primer acto, con la igualdad 1-1.

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El segundo tiempo entre Estudiantes de Buenos Aires y Colón

Para el complemento, Ezequiel Medrán no decidió variantes, pero claramente acomodó los tantos, más que nada en la banda izquierda de la defensa, donde pasan los mayores problemas. Justamente al minuto le volvieron a ganar la espalda al zurdo y el Pincha casi marca el desnivel. Una tarde flojita. Sin embargo, de golpe y porrazo, el propio Allende apareció en el área y casi marca de cabeza. La mejora de Colón era cada vez más marcada y otra vez el palo le negó el gol a un trabajador Bonansea. Un minuto a todo trapo, porque Estudiantes también iba.

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El partido estaba para cualquiera, porque era de ida y vuelta. El medio de Colón estaba perdido y terminaba siendo zona de paso, por lo que las amonestaciones iban llegando, como la de Pier Barrios, que llegó a la cuarta. Medrán estaba muy caliente por todo lo que estaba pasando. El partido estaba roto y el DT quería orden. A la cancha Darío Sarmiento por Marcioni justo cuando el Pincha era el que dominaba, porque era el peor momento de Colón.

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No podían parar a Rostagno en el área y ahí venían las mayores preocupaciones. Otro tiro libre de Lago que pasó cerca para intentar sacarle tranquilidad al local, que imponía condiciones. Seguía estando para cualquiera. El que fuera certero se lo llevaba. No hubo tiempo para más y Colón regresa a Santa Fe con un punto que lo deja como líder de manera transitoria, pero con muchos aspectos por mejorar, porque de visitante sigue costándole, más allá de mostrar una postura clara para atacar. La solidez, el aspecto negativo.

Formaciones de Estudiantes (BA) y Colón

Estudiantes (BA): Nicolás Campisi; Baltazar Bernardi, Jorge Benítez, Ncolás Caro Torres y Tomás Squie; Federico Sena, Rodrigo Melo, Jorge Correa y Enzo Acosta; Facundo Ardiles y Darío Rostagno. DT: Alfredo Grelak.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Federico Lértora; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Goles: PT 15' Ignacio Lago (C) y 44' Facundo Ardiles (E).

Estadio: Ciudad de Caseros.

Árbitro: Felipe Viola.