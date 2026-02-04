Atento Colón: la Primera Nacional podría postergar otra vez su arranque

Uno Santa Fe | Colón | Colón

El inicio del torneo estaba previsto para el 14 de febrero (Colón recibirá a Madryn), pero la falta de definición sobre la televisación abre la puerta a una reprogramación.

4 de febrero 2026 · 12:08hs
La Primera Nacional 2026 podría sufrir una modificación en su calendario incluso antes de comenzar. Aunque el inicio estaba pautado para el fin de semana del 14 de febrero (Colón recibirá a Deportivo Madryn), en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que el debut se retrase una semana.

LEER MÁS: "Neris le está haciendo perder tiempo y mucha plata a Colón"

El partido entre Colón y Deportivo Madryn está pautado, en el marco de la Zona A, para el sábado 14 de febrero, a partir de las 20, en el estadio Brigadier López.

La TV, eje del problema

El motivo principal del posible cambio está ligado a la televisación del campeonato. Hasta el momento, no está confirmado quién será el encargado de transmitir el torneo, una cuestión clave tanto para la organización como para los clubes, que dependen en gran parte de esos ingresos.

El arranque de la Primera Nacional, donde Colón debe recibir a Deportivo Madryn, podría retrasarse nuevamente.

La falta de definición en este aspecto genera incertidumbre logística y económica, por lo que se evalúa mover el inicio para el 21 de febrero, con el objetivo de ganar tiempo y cerrar los acuerdos necesarios.

Días decisivos

Desde el entorno de la categoría aseguran que la situación se resolverá en el corto plazo. Las negociaciones continúan y en los próximos días podría haber una confirmación oficial que determine si el campeonato comienza según lo previsto o si finalmente se posterga una semana.

LEER MÁS: Alonso, presidente de Colón, llevó tranquilidad: "El torneo arranca igual"

Mientras tanto, los clubes siguen con su planificación deportiva, a la espera de una definición que impactará directamente en la agenda de la temporada 2026.

