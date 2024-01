El propio Batallini trabajó contra una lesión que le impidió estar adentro de la cancha en los partidos más importantes del equipo santafesino. Con lo cual el paso por Santa Fe termina siendo muy fugaz.

En sus redes sociales, el futbolista dejó algunos conceptos, a modo de despedida, del pueblo sabalero.

"Me toca despedirme, gracias Sabaleros por todo el cariño que me brindaron durante este poco tiempo. Gracias a todos mis compañeros, cuerpo técnico y a toda la gente que trabaja en el club. No cumplimos el objetivo pero se que van a volver a donde se merecen muy rápido, que es en Primera y jugando copas Internacionales. Colón es muy grande, pero la gente lo hace mucho más grande… hasta pronto!", posteó el talentoso jugador.

Si bien existía la posibilidad de que vuelva a Argentinos Juniors, el atacante tiene muchas posibilidades de sumarse a Banfield.

La despedida de Batallini de los hinchas de Colón