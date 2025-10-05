Colón cerró el torneo con un triunfo ante Defensores Unidos. Los más destacados terminaron siendo Christian Bernardi e Ignacio Lago

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Defensores Unidos.

Tomás Paredes (5): El arquero de Colón fue un espectador de lujo y es que el equipo rival casi no atacó y cuando lo hizo no le acertó al arco. Fue una tarde tranquila en la que debió descolgar algún centro y no mucho más.

Zahir Ibarra (5): Fue de mayor a menor, algunas subidas con criterio, pero en el segundo tiempo lo inquietaron con algunos pelotazos largos en donde debió sufrir un poco.

Guillermo Ortiz (4): Pese a que el rival mostró enormes limitaciones, su rendimiento fue el de siempre, no ofreció garantías y en el final cometió una infracción en la puerta del área por la que fue amonestado.

Brian Negro (4): Lo mismo que Ortiz, demostrando dificultades a la hora de salir lejos y con muchos errores a la hora de manejar la pelota o darle un destino claro.

Conrado Ibarra (5): Hizo un partido correcto, con algunas buenas proyecciones por su sector. Sin embargo, fue imprudente al ir al piso con los brazos abiertos dentro del área, y tuvo la suerte de que Sosa ignorara un claro penal.

Kevin Colli (4): Tuvo la chance de ser titular, pero no mostró las buenas condiciones que tiene. Le faltó decisión para imponerse ante un rival muy limitado. Fue reemplazado en el entretiempo.

Zahir Yunis (6): Tuvo un buen rendimiento, metió y recuperó, pero cuando pudo buscó proyectarse en ataque. Casi convierte un golazo en el primer tiempo que el arquero rival evitó con una gran atajada.

Nicolás Talpone (4): Jugó siempre como titular, pero la realidad indica que este año no aportó soluciones. Demasiado impreciso y a veces corriendo sin sentido en la zona media.

Ignacio Lago (7): Una de las figuras de Colón, intentó mucho con remates de media distancia, terminó asistiendo a Bernardi en el gol y además fue el jugador más claro con la pelota en los pies.

Christian Bernardi (7): Arrancó bien, se mostró participativo, pero después fue bajando su rendimiento. Pero marcó el gol del triunfo con una buena definición y en la primera etapa reventó el palo con un tiro libre ejecutado de muy buena manera.

Iván Ojeda (4): No estuvo fino en la definición, desperdició una gran chance al no conectar un centro, pero además perdió muchas pelotas en maniobras individuales.

Federico Jourdan (4): Jugó todo el segundo tiempo, pero no pudo marcar diferencias, en un contexto de partido favorable, no logró imponerse por el carril derecho.

Matías Córdoba (5): En el instante final del partido se perdió un gol de manera increíble debajo del arco. De todos modos, se mostró más criterioso que Ojeda para jugar de espaldas y asociar con sus compañeros.

Facundo Taborda (5): Algunas corridas interesantes por el carril izquierdo. Estuvo cerca de anotar con un remate a la carrera que terminó tapando el arquero. Fue amonestado generando un tiro libre innecesario en favor del rival.

Lautaro Gaitán (-): Ingresó para jugar el último cuarto de hora, para darle mayor movilidad a la zona media, ya que el equipo tenía la necesidad de bloquear los ataques del rival.

Luis Rodríguez (-): Jugó los últimos 15' y casi que no participó. Lo anticiparon en la primera jugada y después terminó pasando desapercibido. Muy lejos de las expectativas que había generado su llegada.