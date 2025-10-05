El breve historial entre Colón y Defensores Unidos que favorece al Sabalero

Este domingo, Colón y Defensores Unidos volverán a verse las caras en la última fecha del Torneo de la Primera Nacional. El breve historial entre ambos, favorece el Rojinegro

Este domingo desde las 15.30 Colón recibirá a Defensores Unidos para cerrar la última fecha del Torneo de la Primera Nacional, en un partido que no tiene nada en juego, ya que CADU descendió y el Sabalero hace un par de fechas se aseguró la categoría.

El historial entre Colón y Defensores es breve, ya que apenas se enfrentaron en tres ocasiones. Y resulta favorable al elenco rojinegro, dado que registra dos victorias y una derrota.

El primer enfrentamiento, fue precisamente en el debut de Colón en la Primera Nacional, el 3 de febrero de 2024 cuando en el Brigadier López se impuso 2-1 con goles de Ignacio Lago y Axel Rodríguez de penal, descontando Matías Nizzo para CADU.

LEER MÁS: Colón cerrará un año para el olvido ante el CADU en el Brigadier López

Posteriormente en la segunda rueda de esa competencia, Defensores Unidos venció como local al Rojinegro 2-1. Comenzó ganando Colón con gol de Nicolás Leguizamón, pero luego anotaron para CADU Rodrigo Juárez y Javier Velázquez.

En tanto que el último enfrentamiento, fue en este 2025 cuando por la 17° fecha, Colón venció como visitante a Defensores Unidos 1-0 con gol de Christian Bernardi en tiempo de descuento.