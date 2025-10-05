Uno Santa Fe | Colón | Colón

El breve historial entre Colón y Defensores Unidos que favorece al Sabalero

Este domingo, Colón y Defensores Unidos volverán a verse las caras en la última fecha del Torneo de la Primera Nacional. El breve historial entre ambos, favorece el Rojinegro

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2025 · 10:08hs
Colón registra un historial favorable ante Defensores Unidos.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón registra un historial favorable ante Defensores Unidos.

Este domingo desde las 15.30 Colón recibirá a Defensores Unidos para cerrar la última fecha del Torneo de la Primera Nacional, en un partido que no tiene nada en juego, ya que CADU descendió y el Sabalero hace un par de fechas se aseguró la categoría.

El historial entre Colón y Defensores Unidos

El historial entre Colón y Defensores es breve, ya que apenas se enfrentaron en tres ocasiones. Y resulta favorable al elenco rojinegro, dado que registra dos victorias y una derrota.

El primer enfrentamiento, fue precisamente en el debut de Colón en la Primera Nacional, el 3 de febrero de 2024 cuando en el Brigadier López se impuso 2-1 con goles de Ignacio Lago y Axel Rodríguez de penal, descontando Matías Nizzo para CADU.

LEER MÁS: Colón cerrará un año para el olvido ante el CADU en el Brigadier López

Posteriormente en la segunda rueda de esa competencia, Defensores Unidos venció como local al Rojinegro 2-1. Comenzó ganando Colón con gol de Nicolás Leguizamón, pero luego anotaron para CADU Rodrigo Juárez y Javier Velázquez.

En tanto que el último enfrentamiento, fue en este 2025 cuando por la 17° fecha, Colón venció como visitante a Defensores Unidos 1-0 con gol de Christian Bernardi en tiempo de descuento.

Colón Defensores Unidos historial
Noticias relacionadas
colon ya piensa en lo que viene: entrenamientos, vacaciones y rescisiones

Colón ya piensa en lo que viene: entrenamientos, vacaciones y rescisiones

Joel Soñora está muy cerca de rescindir su contrato con Colón.

Soñora rescindirá su contrato con Colón y Barreto está muy cerca de hacerlo

Zahir Yunis será representado por Roberto San Juan, quien representa al Pulga Rodríguez.

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

luciani nego alianzas y reafirmo la independencia de sangre de campeones

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Lo último

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

La crónica de una devaluación anunciada: macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

"La crónica de una devaluación anunciada": macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

Último Momento
Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

La crónica de una devaluación anunciada: macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

"La crónica de una devaluación anunciada": macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

Condenaron a seis años de prisión a un hombre por el robo de un celular que cometió con un cuchillo en barrio Candioti

Condenaron a seis años de prisión a un hombre por el robo de un celular que cometió con un cuchillo en barrio Candioti

Colapinto: Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Ovación
Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto: Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales

Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales

Santa Fe RC perdió en Rosario, pero mantiene chances de clasificar

Santa Fe RC perdió en Rosario, pero mantiene chances de clasificar

Policiales
Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario