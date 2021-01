Boca y River, ¿detrás de la joya de Colón?

LEER MÁS: Las tres alternativas que maneja Pulga Rodríguez en Colón

En tanto que Boca se quedará a mitad de año sin Julio Buffarini, mientras que Leonardo Jara no es un especialista en el puesto. De esta manera, el Consejo del Fútbol estaría evaluando algunas alternativas, donde aparece el lateral derecho de Colón como uno de los principales objetivos.

"River y Boca rivalizan en absolutamente todo. Además de ser rivales adentro del campo de juego, suelen rivalizar tanto en estilos futbolísticos como en formas de pensar de sus hinchas. Sin embargo, al momento de salir al mercado de pases suelen ir en búsqueda de los mismos apellidos. Justamente ahora los dos clubes más grandes de la Argentina están en campaña para reforzar un sector clave, y con el mercado de pases a punto de abrirse, la guerra comienza a calentarse", informa el sitio El Intransigente, que luego hace referencia al gran objetivo que es sumar a Alex Vigo, lateral derecho de Colón.

Alex Vigo.jpg Alex Vigo, una de las joyas de Colón, estaría en el radar de Boca y River.

En tanto que en otro tramo de la nota, se explicita: "«Me dio mucha alegría cuando me enteré de que me quería Gallardo. Nunca pensé que me querrían un gran técnico como él y un gran club como River. Me puse muy contento y le dije a mi mamá: ‘El sacrificio tiene recompensa», comentó el mismo Vigo tiempo atrás. El pase no se dio, y ahora el que se metió en el medio es nada menos que Boca, con Riquelme a la cabeza. No obstante, Nahuel Tenaglia es otro que aparece como opción para sumarse al Xeneize".

De esta manera, si bien recién el mercado de pases comienza a dar sus primeros pasos, está claro que Alex Vigo es una de las cartas de venta más importante que tiene Colón, que sin embargo no estaría dispuesto a soltarlo en calidad de préstamo, con lo cual solo se desprendería del lateral derecho solo por una venta.

En ese sentido, más allá de los rumores que vinculan a Vigo con Boca y River, en Colón saben que necesitan de una venta para equilibrar la economía del club, más allá que se espera que la propuesta venga del Viejo Continente y que sea en una suculenta suma de dólares.