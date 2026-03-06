Uno Santa Fe | Ovación | Villa Dora

Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

Por la 8° fecha de la Liga Argentina Femenina, en el Quinquela Martín, Villa Dora perdió con Boca Juniors en el tie break. Ahora las Doras visitarán a River Plate

6 de marzo 2026 · 09:06hs
Villa Dora fue superado por Boca Juniors por 3 a 2 en el inicio de la octava fecha.

Se puso en marcha el octavo weekend de la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA. En el polideportivo Quinquela Martín, Villa Dora cayó frente a Boca Juniors por 3 a 2, mientras que San Isidro de San Francisco quien se impuso en sets corridos a Bahiense del Norte. En la presente jornada habrá dos encuentros, uno en Córdoba y otro en la Capital Federal.

Villa Dora dio batalla pero no alcanzó ante Boca

En una noche muy calurosa, las chicas de Villa Dora dejaron todo en el campo de juego, pero fueron vencidas por Boca Juniors en Capital Federal en el tie break bajo el arbitraje de Romina Acosta y Andrés Villarreal. En el estadio polideportivo Quinquela Martín, las Xeneises se impusieron por 3 a 2 a las santafesinas con parciales de 22-25, 31-29, 25-11, 23-25 y 15.11.

El comienzo del primer set no fue fácil para las Doras, aunque luego de empatarlo, lograron darlo vuelta y pasar a quedar 10 a 8. A partir de allí controló las acciones y con mucha eficiencia en el bloqueo, se terminaron imponiendo por 25 a 22.

En el segundo set, el cual muy picante, muy parejo y jugado con mucha entrega por parte de ambas alineaciones. Finalmente, con algo de suerte, las dueñas de casa ganaron 31 a 29 e igualaron el pleito 1 a 1. En el tercer chico, las Xeneises arrancaron bien enchufadas y estiraron 12 a 4 la diferencia en el marcador. El 25 a 11 con el que las locales pusieron el 2 a 1 no sorprendió a nadie.

En el cuarto segmento, Villa Dora recobró la memoria, hizo un gran trabajo, y consiguió ganar por 25 a 23 para dejar el tablero 2 a 2 y forzar el tie break. Allí, en esa situación, las chicas dueñas de casa estuvieron más finas, cometieron menos errores no forzados y se terminaron llevando la victoria. Para las santafesinas de barrio Sargento Cabral la desazón de haber dado batalla pero que lamentablemente no alcanzó.

Las Doras jugará ahora frente River Plate este viernes a partir de las 21.30 en Núñez.

Habrá poco tiempo para recuperarse, ya que en la presente jornada de viernes, en el microestadio ubicado en el barrio porteño de Núñez, a partir de las 21.30, Villa Dora jugará frente a River Plate con los arbitrajes de Joaquín Iglesias y Santiago Palermo.

Además, Instituto de Córdoba recibirá a Bell de Bell Ville en el estadio Ángel Sandrín a partir de las 20. Las principales posiciones se encuentran así: Sonder 29, Boca Juniors y Villa Dora 26, Bell de Bell Ville y San Lorenzo 24, San Isidro de San Francisco 23.

Formaciones

Boca Juniors formó con: Morena Chiappero, Martina Delucchi, Victoria Zabala, Sofía Gulman, Agustina Oliva, Josefina Ossvald, María de la Paz Corbalan, Mariángeles Cossar (capitán), Gisela Otamendi, Mora Mafut, Delfina Schmidt, Jazmín Bertello, Nadia Castango y Dafne Altamirano. DT: Eduardo Allona.

Villa Dora lo hizo con: Julieta Ruelli, Karina Suligoy (capitán), Valentina Ruhl, Carla Foco, Eugenia Martínez, Emma Oldani, Micol Etcheverry, Lara Espeche, Narela Olocco, Pilar Cina, Julia Paulini, Paloma Lopes, Abril Araya y Catalina Turina. DT: Eduardo Rodríguez.

Villa Dora Boca FeVA
Villa Dora jugará frente a Ferro este sábado de local por la Liga Nacional Masculina.

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

El Nuevo Car Show Santafesino inicia su temporada en San Jorge con las prácticas libres

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

En el pesaje oficial, Soledad Rodríguez y la santafesina Claudia Loza marcaron en la balanza 51,700 kilogramos.

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

Capibaras XV tendrá una parada difícil frente a Pampas en Buenos Aires.

Capibaras XV visita a Pampas en el CASI de Buenos Aires

Unión tiene un déficit mensual de 300.000 dólares

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Histórico: EE. UU. y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas tras siete años de ruptura

Unión tiene un déficit mensual de 300.000 dólares

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Histórico: EE. UU. y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas tras siete años de ruptura

Operación Escudo de Judá: Israel pulverizó el búnker de máxima seguridad de Jameneí en Teherán

Fuerte reclamo contra la cadena de gimnasios Fortress: denuncian cheques rechazados y una deuda de cinco meses

Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Los Pumas realizarán una nueva concentración en Londres

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

