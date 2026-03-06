Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

A través de las redes, Unión confirmó lo que era un secreto a voces y lanzó la venta oficial de bonos para el cotejo ante Boca de la fecha 11. Los precios

Este viernes, Unión confirmó oficialmente lo que en los últimos días ya se comentaba entre los hinchas: la venta de un bono extra para el partido frente a Boca de la fecha 11 de la zona A del Apertura que se disputará el domingo 15 de marzo, a partir de las 22.

A través de sus redes sociales, el club anunció el lanzamiento de la venta para uno de los encuentros más convocantes del campeonato. La medida, habitual cuando visitan equipos de gran convocatoria, vuelve a generar impacto en el bolsillo de los hinchas, aunque desde la institución destacan la magnitud del espectáculo y la alta demanda. Una recaudación que servirá para darle oxigeno a las arcas.

Unión confirmó el Día del Club ante Boca

En cuanto a los valores, los socios deberán abonar 20.000 pesos, mientras que los no socios tendrán que pagar 80.000 pesos para asegurar su lugar en el estadio.

Ya está habilitada la venta online del bono para el partido con Boca el domingo 15/03 a las 22 horas.



Recordá:

* Socios mayores de 17 años deben adquirir el bono.

* Socios menores no abonan, pero si tienen platea o palco…

Un dato importante es que los menores de 17 años no pagarán el bono extra. Sin embargo, desde el club aclararon que igualmente deberán generar su bono sin cargo a través de la plataforma Boletería Vip, ya que ese paso es necesario para que el sistema habilite su ingreso al estadio el día del partido.

De esta manera, Unión puso en marcha la venta para un duelo que promete tribunas colmadas y un gran marco, en un choque que siempre despierta una fuerte expectativa cuando el Tatengue recibe al conjunto xeneize.