Bonazzola: "Colón está atravesando meses de gestión extrema, pero el rumbo es claro"

El vice 3° Alejandro Bonazzola se refirió a cómo marchan los primeros meses de gestión en Colón y dijo: "Fueron días de muchísima gestión".

24 de diciembre 2025 · 08:05hs
Bonazzola: Colón está atravesando meses de gestión extrema, pero el rumbo es claro

Alejandro Bonazzola, vicepresidente 3° de Colón, dialogó con Radio Gol (FM 96.7) y dejó una radiografía cruda del presente institucional, económico y deportivo que atraviesa el Sabalero, además de marcar el camino que se propone la nueva conducción.

Han sido días intensísimos, de muchísima gestión”, resumió el dirigente, al explicar el contexto en el que asumió la actual conducción. La falta de una transición prolongada entre las elecciones y la toma de posesión obligó a actuar con urgencia: “Asumir el club sin una transición larga fue un desafío, sumado a los problemas urgentísimos que tuvimos que atender y que los estamos resolviendo”.

Un diagnóstico sin rodeos

Bonazzola fue especialmente crítico al describir la situación heredada. “Encontramos un club, yo lo califico personalmente, casi en un estado de abandono en la gestión”, afirmó, y apuntó contra decisiones de la dirigencia anterior.

En ese sentido, enumeró errores que hoy condicionan el presente: “Muchísimos errores que se ven en las contrataciones que se hicieron, en la letra chica de los contratos, contratos en dólares, cosas realmente inadmisibles”, y agregó que incluso parecía haber “una situación de desinterés”.

Economía ajustada, pero con compromisos cumplidos

En el plano financiero, el vicepresidente reconoció la complejidad del escenario, marcado por “la cantidad de cheques emitidos”. Sin embargo, remarcó una postura clara de la actual comisión directiva: “Decidimos respetar los compromisos asumidos”.

Al mismo tiempo, explicó que se avanzó en reprogramaciones para poder cumplir: “Hemos reprogramado algunos plazos que nos den facilidad para poder cumplir con todos”, destacando un dato clave: “No hemos tenido al día de hoy un cheque rechazado en la administración del club”.

Orden institucional y meta deportiva

Consultado sobre las prioridades, Bonazzola fue claro respecto al orden de los pasos dados. “Primero fue regularizar la foja salarial del plantel”, señaló, y añadió que también se trabaja para destrabar condicionamientos externos: “Estamos resolviendo el tema de la inhibición y a partir de allí es armar un plantel competitivo”. El objetivo, sostuvo, es evidente: “Todos sabemos cuál es el objetivo que tiene Colón y que le demanda la gente a Colón”.

El peso de Colón en la categoría

Sobre su participación en el sorteo de la Primera Nacional, el dirigente destacó el clima vivido: “Un clima de muchísima camaradería entre los dirigentes, de muchísima solidaridad”. En ese contexto, subrayó el lugar que ocupa el Sabalero: “Colón destaca como club en el contexto de la Liga de la Primera Nacional, es un club muy importante, todos quieren estar cerca de Colón, todos hablan de Colón”.

Mensaje final al hincha

De cara a lo que viene, Bonazzola se mostró prudente pero optimista. “Creo que Colón, con una buena administración y haciendo los ajustes que tenemos que hacer y siendo inteligentes, va a tener unos primeros seis meses bastante cuesta arriba, pero lo vamos a sacar adelante”, aseguró.

Por último, dejó un mensaje directo al pueblo rojinegro: “El deseo es que estemos todos juntos, que estemos alineados en el objetivo de lo que todos queremos, y que todos tratemos de empujar en ese sentido”, convencido de que, con unidad, “cosas buenas van a suceder”.

