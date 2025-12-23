Este martes, Colón llegó a un acuerdo con Julián Marcioni, delantero por afuera que viene de jugar en Patronato

Colón cerró la llegada del delantero Julián Marcioni quien viene de jugar en Patronato.

La dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto continúan avanzando en la conformación del plantel. Y este martes, terminaron de cerrar la llegada de un nuevo refuerzo.

Se trata del delantero Julián Marcioni, quien en este 2025 vistió la camiseta de Patronato. En el Patrón disputó 32 partidos y marcó seis goles, sumando en cancha 2497'.

El jugador de 27 años que se desempeña como extremo por derecha, estará firmando su contrato de manera digital y se hará presente el 2 de enero cuando Colón arranque la pretemporada en el predio 4 de junio.

LEER MÁS: Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

El nombre de Marcioni no es nuevo en Colón, ya que a mediados de este año, la dirigencia sabalera intentó avanzar en su llegada, pero se encontró con la negativa de Patronato quien no lo dejó salir.

Además de Patronato, Marcioni jugó en Independiente Rivadavia, Atlanta, Agropecuario, Newell's y Platense. Y ahora se sumará a Colón firmando un contrato por una temporada.