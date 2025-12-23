Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón cerró la llegada del delantero Julián Marcioni

Este martes, Colón llegó a un acuerdo con Julián Marcioni, delantero por afuera que viene de jugar en Patronato

Ovación

Por Ovación

23 de diciembre 2025 · 23:56hs
Colón cerró la llegada del delantero Julián Marcioni quien viene de jugar en Patronato.

@ClubPatronatoOf

Colón cerró la llegada del delantero Julián Marcioni quien viene de jugar en Patronato.

La dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto continúan avanzando en la conformación del plantel. Y este martes, terminaron de cerrar la llegada de un nuevo refuerzo.

Marcioni será refuerzo de Colón

Se trata del delantero Julián Marcioni, quien en este 2025 vistió la camiseta de Patronato. En el Patrón disputó 32 partidos y marcó seis goles, sumando en cancha 2497'.

El jugador de 27 años que se desempeña como extremo por derecha, estará firmando su contrato de manera digital y se hará presente el 2 de enero cuando Colón arranque la pretemporada en el predio 4 de junio.

LEER MÁS: Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

El nombre de Marcioni no es nuevo en Colón, ya que a mediados de este año, la dirigencia sabalera intentó avanzar en su llegada, pero se encontró con la negativa de Patronato quien no lo dejó salir.

Además de Patronato, Marcioni jugó en Independiente Rivadavia, Atlanta, Agropecuario, Newell's y Platense. Y ahora se sumará a Colón firmando un contrato por una temporada.

Colón Patronato Julián Marcioni
Noticias relacionadas
godoy y su sueno sabalero: voy a dejar la vida por esta camiseta

Godoy y su sueño sabalero: "Voy a dejar la vida por esta camiseta"

facundo callejo, entre colon y un futuro que parece lejos de santa fe

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

colon dio un paso clave y quedo a horas de levantar la inhibicion en fifa

Colón dio un paso clave y quedó a horas de levantar la inhibición en FIFA

colon refuerza el ataque con el goleador que necesitaba

Colón refuerza el ataque con el goleador que necesitaba

Lo último

Colón cerró la llegada del delantero Julián Marcioni

Colón cerró la llegada del delantero Julián Marcioni

El crimen de Jeremías Monzón: fotos, filmaciones y redes sociales en el trasfondo del bestial ataque asesino

El crimen de Jeremías Monzón: fotos, filmaciones y redes sociales en el trasfondo del bestial ataque asesino

API informó que los contribuyentes al día pueden acceder a descuentos de hasta el 56% en impuestos provinciales

API informó que los contribuyentes al día pueden acceder a descuentos de hasta el 56% en impuestos provinciales

Último Momento
Colón cerró la llegada del delantero Julián Marcioni

Colón cerró la llegada del delantero Julián Marcioni

El crimen de Jeremías Monzón: fotos, filmaciones y redes sociales en el trasfondo del bestial ataque asesino

El crimen de Jeremías Monzón: fotos, filmaciones y redes sociales en el trasfondo del bestial ataque asesino

API informó que los contribuyentes al día pueden acceder a descuentos de hasta el 56% en impuestos provinciales

API informó que los contribuyentes al día pueden acceder a descuentos de hasta el 56% en impuestos provinciales

Racing avanza por Milton Giménez y Boca planea preguntar por Gabriel Rojas

Racing avanza por Milton Giménez y Boca planea preguntar por Gabriel Rojas

Boca rechazó una oferta del Necaxa por Williams Alarcón

Boca rechazó una oferta del Necaxa por Williams Alarcón

Ovación
Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

El camino al 2026: Unión definió su pretemporada y viajará a Uruguay

El camino al 2026: Unión definió su pretemporada y viajará a Uruguay

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

El primer mensaje de Alejandro Trionfini en Unión: Con Leo Madelón ya tenemos un pasado

El primer mensaje de Alejandro Trionfini en Unión: "Con Leo Madelón ya tenemos un pasado"

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

Policiales
Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"