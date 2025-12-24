Por qué se cayó la llegada del goleador Martín Pino a Colón

Martín Pino, quien venía de una buena temporada en San Martín (T), tenía todo acordado con Colón. Sin embargo, decidió quedarse en otro gran candidato al ascenso.

Colón estuvo muy cerca de sumar a uno de los delanteros más buscados del último mercado, pero la historia tuvo un giro inesperado. Martín Pino, goleador de San Martín de Tucumán y con negociaciones avanzadas para convertirse en refuerzo sabalero, finalmente no llegará a Santa Fe: el atacante decidió continuar en Godoy Cruz, donde peleará un lugar en el plantel que afrontará la Primera Nacional 2026, competencia en la que el Tomba será rival de Colón en la Zona A.

Durante varios días, en el entorno rojinegro se daba por hecho el arribo del delantero. Las charlas estaban bien encaminadas y Colón lo había apuntado como una pieza clave para potenciar el ataque. Sin embargo, cuando todo indicaba que la operación iba a cerrarse, Pino optó por quedarse en Mendoza, con la intención de ganarse un lugar y no resignar la posibilidad de continuidad en el club que posee su pase.

Esa decisión llevó a Colón a descartar definitivamente la negociación, obligando a recalcular el rumbo en el armado ofensivo.

Colón ajusta el plan y mira nuevas opciones

Lejos de desordenarse, el Sabalero ya tenía alternativas sobre la mesa. En ese contexto, aseguró la llegada de Julián Marcioni, delantero que viene de Patronato, y ahora acelera gestiones por Alan Bonansea, uno de los nombres que más seduce a la dirigencia y al cuerpo técnico para transformarse en el “9” de referencia del equipo.

La búsqueda responde a una necesidad concreta: sumar goles y jerarquía en un torneo largo y exigente como la Primera Nacional.

Mercado activo y piezas confirmadas

Más allá de lo ocurrido con Pino, Colón avanza firme en la reconstrucción de su plantel. Hasta el momento, el club ya cerró las incorporaciones de Matías Budiño, Leandro Allende, Pier Barrios, Ignacio Antonio, Matías Godoy y Julián Marcioni, consolidando una base que combina experiencia y proyección.

La idea es clara: llegar al inicio de la temporada con la mayor parte del plantel definido y con soluciones concretas en puestos clave.

Una historia cerrada y una página que se da vuelta

El capítulo Martín Pino quedó atrás. El goleador eligió otro camino y Colón, sin dramatizar, pasó rápidamente a su plan B, convencido de que el objetivo principal es armar un equipo competitivo que pelee arriba desde el arranque.

Con el mercado aún abierto, en Santa Fe saben que el nombre del delantero que falta será determinante. Y todas las miradas empiezan a posarse, cada vez con más fuerza, en Alan Bonansea.