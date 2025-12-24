Ferrero explicó los motivos de su salida del equipo de Alcaraz

El ex número uno del mundo reveló que desacuerdos contractuales y el desgaste natural marcaron el final.

El ex entrenador del tenista Carlos Alcaraz , Juan Carlos Ferrero, habló en profundidad tras la ruptura de una relación que se extendió durante siete años y que fue clave en la irrupción del español en la elite.

El español explicó que el final no respondió a conflictos personales ni deportivos , sino a diferencias surgidas en la renovación del vínculo profesional.

En una entrevista con Marca, Ferrero detalló que el quiebre se dio al momento de renegociar el contrato de cara a la nueva temporada. Según explicó, ambas partes defendieron intereses distintos y no lograron llegar a un punto de acuerdo.

“Nos sentamos a hablar y decidimos no seguir”, dijo dejando en claro que hubo temas sensibles en los que no coincidieron, aunque prefirió no entrar en detalles.

El entrenador también aclaró por qué, el día del anuncio, manifestó públicamente que le hubiera gustado continuar junto a Alcaraz. Ferrero sostuvo que la relación durante el último año fue excelente y que los resultados deportivos acompañaron, al punto de que la idea inicial era prolongar el trabajo conjunto tras el cierre de la temporada en Turín.

El desgaste con Alacaraz que reconoció Ferrero

Con honestidad, Ferrero reconoció que el desgaste existe en vínculos tan prolongados, sobre todo por la exigencia del circuito y el tiempo lejos de casa. En ese sentido, explicó que la incorporación de Samuel López al equipo había sido una estrategia para renovar energías y evitar la erosión de la relación, algo que, desde su mirada, había funcionado bien.

Por último, el ex tenista español valoró el proceso compartido con Alcaraz y se mostró agradecido por la experiencia, a la vez que aseguró que no vivió momentos negativos y destacó la capacidad del joven para aprender y crecer a un ritmo excepcional.

Además, se mostró confiado en que el cambio no afectará de manera significativa el rendimiento de Alcaraz, convencido de que el actual número uno cuenta con las herramientas y el entorno necesarios para seguir compitiendo al máximo nivel.