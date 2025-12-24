Uno Santa Fe | Ovación | Ferrero

Ferrero explicó los motivos de su salida del equipo de Alcaraz

El ex número uno del mundo reveló que desacuerdos contractuales y el desgaste natural marcaron el final.

Ovación

Por Ovación

24 de diciembre 2025 · 10:48hs
Ferrero explicó los motivos de su salida del equipo de Alcaraz

El ex entrenador del tenista Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, habló en profundidad tras la ruptura de una relación que se extendió durante siete años y que fue clave en la irrupción del español en la elite.

El español explicó que el final no respondió a conflictos personales ni deportivos, sino a diferencias surgidas en la renovación del vínculo profesional.

En una entrevista con Marca, Ferrero detalló que el quiebre se dio al momento de renegociar el contrato de cara a la nueva temporada. Según explicó, ambas partes defendieron intereses distintos y no lograron llegar a un punto de acuerdo.

Nos sentamos a hablar y decidimos no seguir”, dijo dejando en claro que hubo temas sensibles en los que no coincidieron, aunque prefirió no entrar en detalles.

El entrenador también aclaró por qué, el día del anuncio, manifestó públicamente que le hubiera gustado continuar junto a Alcaraz. Ferrero sostuvo que la relación durante el último año fue excelente y que los resultados deportivos acompañaron, al punto de que la idea inicial era prolongar el trabajo conjunto tras el cierre de la temporada en Turín.

El desgaste con Alacaraz que reconoció Ferrero

Con honestidad, Ferrero reconoció que el desgaste existe en vínculos tan prolongados, sobre todo por la exigencia del circuito y el tiempo lejos de casa. En ese sentido, explicó que la incorporación de Samuel López al equipo había sido una estrategia para renovar energías y evitar la erosión de la relación, algo que, desde su mirada, había funcionado bien.

Por último, el ex tenista español valoró el proceso compartido con Alcaraz y se mostró agradecido por la experiencia, a la vez que aseguró que no vivió momentos negativos y destacó la capacidad del joven para aprender y crecer a un ritmo excepcional.

Además, se mostró confiado en que el cambio no afectará de manera significativa el rendimiento de Alcaraz, convencido de que el actual número uno cuenta con las herramientas y el entorno necesarios para seguir compitiendo al máximo nivel.

Ferrero Alcaraz Carlos Alcaraz
Noticias relacionadas
lucas blondel rompio el silencio ante los rumores que lo senalan como soplon en boca

Lucas Blondel rompió el silencio ante los rumores que lo señalan como "soplón" en Boca

formula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de franco colapinto

Fórmula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de Franco Colapinto

la afa dio por cumplida la sancion a andres fassi y talleres recupera a su presidente

La AFA dio por cumplida la sanción a Andrés Fassi y Talleres recupera a su presidente

mercado de pases abierto rumbo a 2026: los futbolistas que quedaran libres y definen su futuro

Mercado de pases abierto rumbo a 2026: los futbolistas que quedarán libres y definen su futuro

Lo último

El mensaje de Navidad de Pullaro, para que la provincia invencible de Santa Fe se convierta en la imparable

El mensaje de Navidad de Pullaro, para que la provincia "invencible" de Santa Fe se convierta en "la imparable"

Cuando la Navidad y el fútbol detuvieron la guerra por un día inolvidable

Cuando la Navidad y el fútbol detuvieron la guerra por un día inolvidable

El mensaje de Javier Milei para las Fiestas: Abróchense los cinturones

El mensaje de Javier Milei para las Fiestas: "Abróchense los cinturones"

Último Momento
El mensaje de Navidad de Pullaro, para que la provincia invencible de Santa Fe se convierta en la imparable

El mensaje de Navidad de Pullaro, para que la provincia "invencible" de Santa Fe se convierta en "la imparable"

Cuando la Navidad y el fútbol detuvieron la guerra por un día inolvidable

Cuando la Navidad y el fútbol detuvieron la guerra por un día inolvidable

El mensaje de Javier Milei para las Fiestas: Abróchense los cinturones

El mensaje de Javier Milei para las Fiestas: "Abróchense los cinturones"

Lucas Blondel rompió el silencio ante los rumores que lo señalan como soplón en Boca

Lucas Blondel rompió el silencio ante los rumores que lo señalan como "soplón" en Boca

Fórmula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de Franco Colapinto

Fórmula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de Franco Colapinto

Ovación
El fútbol femenino de Unión celebró la Navidad con un mensaje cargado de gratitud y futuro

El fútbol femenino de Unión celebró la Navidad con un mensaje cargado de gratitud y futuro

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

Cómo quedó conformada la estructura del fútbol en Unión

Cómo quedó conformada la estructura del fútbol en Unión

La trama secreta de por qué se cayó la llegada de Martín Pino a Colón

La trama secreta de por qué se cayó la llegada de Martín Pino a Colón

Fórmula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de Franco Colapinto

Fórmula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de Franco Colapinto

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"