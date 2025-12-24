Uno Santa Fe | Ovación | Maravilla Martínez

Maravilla Martínez y un retrato eterno de Diego Maradona: "Se nace, no se hace"

El ex campeón mundial Sergio “Maravilla” Martínez trazó una mirada profunda y emocional sobre Diego Maradona, a quien definió como un ser irrepetible, con una fuerza que trascendía lo humano y marcó a generaciones.

Ovación

Por Ovación

24 de diciembre 2025 · 11:00hs
Maravilla Martínez y un retrato eterno de Diego Maradona: Se nace, no se hace

Maravilla Martínez, histórico boxeador argentino y múltiple campeón mundial, ofreció una de las reflexiones más potentes sobre Diego Maradona, a quien describió como un fenómeno único e imposible de replicar. En sus palabras, el legado del ídolo supera lo deportivo y se instala en una dimensión casi mística, marcada por su impacto social y emocional.

Una figura que excedió lo humano

“No sé de qué estamos hechos los seres humanos, pero Diego estaba hecho de una pasta diferente”, lanzó Maravilla, dejando en claro que Maradona escapaba a cualquier parámetro convencional. Para el ex campeón en superwelter y mediano, había en el Diez algo imposible de medir, una energía interior que desafiaba toda lógica y despertaba interrogantes incluso sobre su origen.

Martínez profundizó esa idea al afirmar que Maradona tenía rasgos sobrehumanos, no solo desde lo físico, sino desde un carisma y una influencia que no se explican con estadísticas ni títulos. “Tenía algo que no tenemos los humanos”, sostuvo, marcando la distancia entre un deportista extraordinario y una figura irrepetible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/filonewsOK/status/2003586416974905561?s=20&partner=&hide_thread=false

LEER MÁS: La increíble historia de Maravilla Martínez

El genio, el error y la cercanía

Lejos de idealizarlo sin matices, Maravilla también destacó el costado humano de Diego. Remarcó que sus errores lo hacían cercano, parte de una condición terrenal que convivía con su grandeza. Errores “duros y dolorosos”, pero que reforzaban el vínculo emocional con la gente y explicaban por qué Maradona generó una identificación tan profunda.

Esa dualidad —genio y fragilidad— es, para Martínez, una de las claves del mito: un hombre capaz de colapsar todo a su paso, pero también de equivocarse como cualquiera.

LEER MÁS: Las coincidencias que vuelven a ilusionar a Argentina rumbo al Mundial

Un impacto imposible de construir

Lo que tuvo Diego no lo tuvo nadie”, sentenció el ex boxeador. Para Maravilla, Maradona no fue un producto del entrenamiento ni del contexto: “Es imposible construir un Diego: se nace, no se hace”. Su presencia transformaba cada espacio que ocupaba y provocaba un efecto colectivo que, según sus palabras, solo puede asociarse a una fuerza superior.

Así, desde la mirada de un campeón que conoció la cima del deporte mundial, Maradona aparece retratado como lo que fue para millones: un fenómeno irrepetible, cuyo legado sigue vigente porque no responde a reglas, métodos ni explicaciones racionales. Un Diego que, como dijo Maravilla, no se fabrica ni se repite.

Maravilla Martínez Diego Maradona boxeo
Noticias relacionadas
formula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de franco colapinto

Fórmula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de Franco Colapinto

la afa dio por cumplida la sancion a andres fassi y talleres recupera a su presidente

La AFA dio por cumplida la sanción a Andrés Fassi y Talleres recupera a su presidente

mercado de pases abierto rumbo a 2026: los futbolistas que quedaran libres y definen su futuro

Mercado de pases abierto rumbo a 2026: los futbolistas que quedarán libres y definen su futuro

ferrero explico los motivos de su salida del equipo de alcaraz

Ferrero explicó los motivos de su salida del equipo de Alcaraz

Lo último

El mensaje de Navidad de Pullaro, para que la provincia invencible de Santa Fe se convierta en la imparable

El mensaje de Navidad de Pullaro, para que la provincia "invencible" de Santa Fe se convierta en "la imparable"

Cuando la Navidad y el fútbol detuvieron la guerra por un día inolvidable

Cuando la Navidad y el fútbol detuvieron la guerra por un día inolvidable

El mensaje de Javier Milei para las Fiestas: Abróchense los cinturones

El mensaje de Javier Milei para las Fiestas: "Abróchense los cinturones"

Último Momento
El mensaje de Navidad de Pullaro, para que la provincia invencible de Santa Fe se convierta en la imparable

El mensaje de Navidad de Pullaro, para que la provincia "invencible" de Santa Fe se convierta en "la imparable"

Cuando la Navidad y el fútbol detuvieron la guerra por un día inolvidable

Cuando la Navidad y el fútbol detuvieron la guerra por un día inolvidable

El mensaje de Javier Milei para las Fiestas: Abróchense los cinturones

El mensaje de Javier Milei para las Fiestas: "Abróchense los cinturones"

Lucas Blondel rompió el silencio ante los rumores que lo señalan como soplón en Boca

Lucas Blondel rompió el silencio ante los rumores que lo señalan como "soplón" en Boca

Fórmula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de Franco Colapinto

Fórmula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de Franco Colapinto

Ovación
El fútbol femenino de Unión celebró la Navidad con un mensaje cargado de gratitud y futuro

El fútbol femenino de Unión celebró la Navidad con un mensaje cargado de gratitud y futuro

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

Cómo quedó conformada la estructura del fútbol en Unión

Cómo quedó conformada la estructura del fútbol en Unión

La trama secreta de por qué se cayó la llegada de Martín Pino a Colón

La trama secreta de por qué se cayó la llegada de Martín Pino a Colón

Fórmula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de Franco Colapinto

Fórmula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de Franco Colapinto

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"