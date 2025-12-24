Maravilla Martínez y un retrato eterno de Diego Maradona: "Se nace, no se hace"

El ex campeón mundial Sergio “Maravilla” Martínez trazó una mirada profunda y emocional sobre Diego Maradona, a quien definió como un ser irrepetible, con una fuerza que trascendía lo humano y marcó a generaciones.

Maravilla Martínez , histórico boxeador argentino y múltiple campeón mundial, ofreció una de las reflexiones más potentes sobre Diego Maradona , a quien describió como un fenómeno único e imposible de replicar. En sus palabras, el legado del ídolo supera lo deportivo y se instala en una dimensión casi mística, marcada por su impacto social y emocional.

“No sé de qué estamos hechos los seres humanos, pero Diego estaba hecho de una pasta diferente ”, lanzó Maravilla, dejando en claro que Maradona escapaba a cualquier parámetro convencional. Para el ex campeón en superwelter y mediano, había en el Diez algo imposible de medir , una energía interior que desafiaba toda lógica y despertaba interrogantes incluso sobre su origen.

Martínez profundizó esa idea al afirmar que Maradona tenía rasgos sobrehumanos, no solo desde lo físico, sino desde un carisma y una influencia que no se explican con estadísticas ni títulos. “Tenía algo que no tenemos los humanos”, sostuvo, marcando la distancia entre un deportista extraordinario y una figura irrepetible.

El genio, el error y la cercanía

Lejos de idealizarlo sin matices, Maravilla también destacó el costado humano de Diego. Remarcó que sus errores lo hacían cercano, parte de una condición terrenal que convivía con su grandeza. Errores “duros y dolorosos”, pero que reforzaban el vínculo emocional con la gente y explicaban por qué Maradona generó una identificación tan profunda.

Esa dualidad —genio y fragilidad— es, para Martínez, una de las claves del mito: un hombre capaz de colapsar todo a su paso, pero también de equivocarse como cualquiera.

Un impacto imposible de construir

“Lo que tuvo Diego no lo tuvo nadie”, sentenció el ex boxeador. Para Maravilla, Maradona no fue un producto del entrenamiento ni del contexto: “Es imposible construir un Diego: se nace, no se hace”. Su presencia transformaba cada espacio que ocupaba y provocaba un efecto colectivo que, según sus palabras, solo puede asociarse a una fuerza superior.

Así, desde la mirada de un campeón que conoció la cima del deporte mundial, Maradona aparece retratado como lo que fue para millones: un fenómeno irrepetible, cuyo legado sigue vigente porque no responde a reglas, métodos ni explicaciones racionales. Un Diego que, como dijo Maravilla, no se fabrica ni se repite.