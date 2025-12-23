Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

Eric Meza volvió al predio 4 de Junio y compartió un momento especial con empleados de Colón. Un gesto simple que reafirma el sentido de pertenencia.

Eric Meza protagonizó una visita especial al predio 4 de Junio , donde compartió un encuentro con los empleados de Colón que marcó una jornada distinta. El lateral derecho, con pasado formativo en la institución, reafirmó su sentido de pertenencia , un valor que trasciende el presente deportivo.

Eric Meza y una presencia que deja huella

No fue una visita más. Eric Meza recorrió el predio, dialogó con trabajadores y se tomó el tiempo para compartir recuerdos y experiencias. Lejos de los flashes, el gesto tuvo un fuerte contenido simbólico: reconocer a quienes sostienen el club desde adentro, día a día, sin protagonismo público.

No es la primera vez que el defensor demuestra ese compromiso. En una visita anterior, donó pelotas para las divisiones formativas, un acto concreto que refuerza su vínculo con el lugar donde dio sus primeros pasos en el fútbol competitivo.

eric meza colon

Un recorrido formativo que explica el presente

Formado en el fútbol santafesino y consolidado luego en el máximo nivel, Meza construyó su carrera con perfil bajo y crecimiento sostenido. Lateral moderno, de recorrido constante y solidez defensiva, supo atravesar momentos complejos, como lesiones, sin perder el foco en la evolución profesional.

Ese camino explica por qué gestos como el de esta visita no son casuales. Entiende de qué se trata el club, de la identidad, del trabajo silencioso y de la importancia de devolver, aunque sea con tiempo y presencia, parte de lo recibido.

El sentido de pertenencia como valor diferencial

En tiempos donde el fútbol vive a ritmo acelerado, acciones como la de Eric Meza recuperan una idea esencial: la pertenencia no se declama, se practica. Pasar, saludar, compartir y recordar de dónde se viene también construye historia. Su paso por el predio 4 de Junio dejó algo más que una foto. Dejó un mensaje claro: el vínculo con el club formador permanece, aun cuando la carrera siga otros rumbos. Un gesto simple, pero profundamente significativo.