Uno Santa Fe | Colón | Colón

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

Colón realizó una publicación enigmática en redes sociales, que generó varias interpretaciones. ¿Corresponde al mercado de pases? ¿Sobre quién?

Ovación

Por Ovación

24 de diciembre 2025 · 09:24hs
El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

Colón volvió a sacudir el avispero del mercado de pases con una publicación enigmática en sus redes sociales, fiel al estilo que el club viene utilizando en esta etapa. El mensaje fue breve, pero contundente: “¿Alguien sabe cómo llegar acá?”. La frase estuvo acompañada por una imagen del interior del Túnel Subfluvial Raúl Uranga–Carlos Sylvestre Begnis, el emblemático enlace que une Santa Fe con Paraná.

LEER MÁS: Colón cerró la llegada del delantero Julián Marcioni

Como era de esperarse, la publicación no tardó en generar interpretaciones y alimentar versiones entre los hinchas sabaleros. En un mercado donde cada gesto se analiza al detalle, el mensaje abrió dos lecturas claras, ambas vinculadas a Patronato y al armado ofensivo que busca Colón para la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Marcioni, la primera lectura posible

Una de las interpretaciones apunta a Julián Marcioni, delantero que viene de jugar en Patronato y cuya llegada a Colón ya fue confirmada, tal como adelantó UNO Santa Fe. El guiño al túnel podría leerse como una referencia directa al paso de Paraná a Santa Fe, simbolizando el arribo del atacante como nuevo refuerzo rojinegro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2003689616155853248&partner=&hide_thread=false

Marcioni se suma a una lista que ya incluye a Matías Budiño, Leandro Allende, Pier Barrios, Ignacio Antonio y Matías Godoy, consolidando así una base importante del plantel que afrontará el próximo campeonato.

¿Un mensaje cifrado por Bonansea?

Sin embargo, la publicación también dejó abierta una interpretación mucho más fuerte y tentadora para el hincha: Alan Bonansea. El centrodelantero de Patronato viene de completar una gran temporada y es, desde hace tiempo, una de las obsesiones de Colón en este mercado de pases.

Los números respaldan el interés. En la última Primera Nacional, Bonansea disputó 32 partidos, convirtió 11 goles, aportó 2 asistencias y acumuló 2.848 minutos entre torneo regular y Reducido. Registros que lo posicionan como uno de los atacantes más eficaces de la categoría y explican por qué en Santa Fe sueñan con sumarlo como referencia ofensiva.

El uso del túnel como símbolo no parece casual: une dos ciudades, dos orillas y, en este caso, podría estar marcando el camino de un goleador desde Paraná hacia Santa Fe. Un mensaje sutil, sin nombres propios, pero cargado de significado.

¿Está cerrado el nueve?

La pregunta empieza a instalarse con fuerza: ¿Colón ya tiene asegurado a su goleador para 2026? La publicación no lo confirma, pero tampoco lo descarta. En un mercado donde el club ya mostró creatividad para anunciar incorporaciones, el silencio oficial y el juego simbólico parecen formar parte de una estrategia bien definida.

LEER MÁS: El mensaje de Colón sobre la Navidad: "Este año todos pedimos lo mismo..."

Por ahora, lo único concreto es que Colón ya reforzó varias líneas y que el ataque sigue siendo una prioridad. El túnel, la frase y el momento elegido alimentan la ilusión. Y en Santa Fe, más de uno empieza a pensar que ese camino que conecta Paraná con la capital santafesina puede traer algo más que un simple mensaje: puede traer al nueve que el Sabalero espera.

Colón Túnel Subfluvial Paraná
Noticias relacionadas
Colón cerró la llegada del delantero Julián Marcioni quien viene de jugar en Patronato.

Colón cerró la llegada del delantero Julián Marcioni

Colón acelera por el volante central Matías Muñoz.

Se aleja Tiago Cravero y Colón acelera por Matías Muñoz

colon, la piedra fundacional del ciclo ganador de dominguez

Colón, la piedra fundacional del ciclo ganador de Domínguez

godoy y su sueno sabalero: voy a dejar la vida por esta camiseta

Godoy y su sueño sabalero: "Voy a dejar la vida por esta camiseta"

Lo último

Cristina Kirchner evoluciona tras la operación y pasaría la Nochebuena internada

Cristina Kirchner evoluciona tras la operación y pasaría la Nochebuena internada

Independiente hizo oficial la venta de Nicolás Vallejo al León de México

Independiente hizo oficial la venta de Nicolás Vallejo al León de México

Cuenta regresiva para la Liga Argentina Femenina de vóleibol

Cuenta regresiva para la Liga Argentina Femenina de vóleibol

Último Momento
Cristina Kirchner evoluciona tras la operación y pasaría la Nochebuena internada

Cristina Kirchner evoluciona tras la operación y pasaría la Nochebuena internada

Independiente hizo oficial la venta de Nicolás Vallejo al León de México

Independiente hizo oficial la venta de Nicolás Vallejo al León de México

Cuenta regresiva para la Liga Argentina Femenina de vóleibol

Cuenta regresiva para la Liga Argentina Femenina de vóleibol

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

¿Cuáles fueron los nombres más elegidos por los santafesinos en 2025?

¿Cuáles fueron los nombres más elegidos por los santafesinos en 2025?

Ovación
El mensaje de Colón sobre la Navidad: Este año todos pedimos lo mismo...

El mensaje de Colón sobre la Navidad: "Este año todos pedimos lo mismo..."

Cuenta regresiva para la Liga Argentina Femenina de vóleibol

Cuenta regresiva para la Liga Argentina Femenina de vóleibol

Argentina afrontará un 2026 con el Mundial y la Finalissima en el horizonte

Argentina afrontará un 2026 con el Mundial y la Finalissima en el horizonte

Se renueva la ilusión: los equipos argentinos que participarán en la Copa Libertadores

Se renueva la ilusión: los equipos argentinos que participarán en la Copa Libertadores

Independiente hizo oficial la venta de Nicolás Vallejo al León de México

Independiente hizo oficial la venta de Nicolás Vallejo al León de México

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"