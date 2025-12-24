El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

Colón volvió a sacudir el avispero del mercado de pases con una publicación enigmática en sus redes sociales, fiel al estilo que el club viene utilizando en esta etapa. El mensaje fue breve, pero contundente: “¿Alguien sabe cómo llegar acá?”. La frase estuvo acompañada por una imagen del interior del Túnel Subfluvial Raúl Uranga–Carlos Sylvestre Begnis, el emblemático enlace que une Santa Fe con Paraná.

Como era de esperarse, la publicación no tardó en generar interpretaciones y alimentar versiones entre los hinchas sabaleros. En un mercado donde cada gesto se analiza al detalle, el mensaje abrió dos lecturas claras, ambas vinculadas a Patronato y al armado ofensivo que busca Colón para la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Marcioni, la primera lectura posible

Una de las interpretaciones apunta a Julián Marcioni, delantero que viene de jugar en Patronato y cuya llegada a Colón ya fue confirmada, tal como adelantó UNO Santa Fe. El guiño al túnel podría leerse como una referencia directa al paso de Paraná a Santa Fe, simbolizando el arribo del atacante como nuevo refuerzo rojinegro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2003689616155853248&partner=&hide_thread=false Alguien sabe cómo llegar acá? pic.twitter.com/uk0bCLC2LQ — Club Atlético Colón (@ColonOficial) December 24, 2025

Marcioni se suma a una lista que ya incluye a Matías Budiño, Leandro Allende, Pier Barrios, Ignacio Antonio y Matías Godoy, consolidando así una base importante del plantel que afrontará el próximo campeonato.

¿Un mensaje cifrado por Bonansea?

Sin embargo, la publicación también dejó abierta una interpretación mucho más fuerte y tentadora para el hincha: Alan Bonansea. El centrodelantero de Patronato viene de completar una gran temporada y es, desde hace tiempo, una de las obsesiones de Colón en este mercado de pases.

Los números respaldan el interés. En la última Primera Nacional, Bonansea disputó 32 partidos, convirtió 11 goles, aportó 2 asistencias y acumuló 2.848 minutos entre torneo regular y Reducido. Registros que lo posicionan como uno de los atacantes más eficaces de la categoría y explican por qué en Santa Fe sueñan con sumarlo como referencia ofensiva.

El uso del túnel como símbolo no parece casual: une dos ciudades, dos orillas y, en este caso, podría estar marcando el camino de un goleador desde Paraná hacia Santa Fe. Un mensaje sutil, sin nombres propios, pero cargado de significado.

¿Está cerrado el nueve?

La pregunta empieza a instalarse con fuerza: ¿Colón ya tiene asegurado a su goleador para 2026? La publicación no lo confirma, pero tampoco lo descarta. En un mercado donde el club ya mostró creatividad para anunciar incorporaciones, el silencio oficial y el juego simbólico parecen formar parte de una estrategia bien definida.

LEER MÁS: El mensaje de Colón sobre la Navidad: "Este año todos pedimos lo mismo..."

Por ahora, lo único concreto es que Colón ya reforzó varias líneas y que el ataque sigue siendo una prioridad. El túnel, la frase y el momento elegido alimentan la ilusión. Y en Santa Fe, más de uno empieza a pensar que ese camino que conecta Paraná con la capital santafesina puede traer algo más que un simple mensaje: puede traer al nueve que el Sabalero espera.