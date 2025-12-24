Uno Santa Fe | Santa Fe | padre

El mensaje navideño del padre Marcelo Blanche, párroco de la Basílica de Guadalupe: "Debemos recuperar el valor del encuentro y la alegría compartida"

Desde la Basílica de Guadalupe, el sacerdote convocó a vivir las fiestas con humildad, solidaridad y esperanza, poniendo en el centro los valores que propone el nacimiento de Jesús

24 de diciembre 2025 · 10:47hs
Marcelo Blanche

UNO Santa Fe

Marcelo Blanche, párroco de la Basílica de Guadalupe

En el marco de la celebración de la Navidad, el padre Marcelo Blanche, párroco de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, transmitió un mensaje de reflexión y esperanza, invitando a la comunidad a vivir este tiempo con mayor sencillez, generosidad y alegría.

Ubicado junto al pesebre del tradicional santuario santafesino, el sacerdote explicó que la Navidad es una invitación a “achicarnos, hacernos niños” y a soltar las pretensiones que muchas veces ocupan la vida cotidiana.

Marcelo Blanche

EL padre Marcelo Blanche, párroco de la Basílica de Guadalupe y su mensaje para esta navidad

“Dios se hace hombre, se baja para compartir nuestra vida”, expresó, remarcando el sentido profundo del nacimiento de Jesús.

Blanche destacó que el espíritu navideño se construye a partir de gestos simples pero esenciales: “Bajar a esas cosas que nos hacen tanto bien: la sencillez, la generosidad, la solidaridad. Eso es lo que hizo el niño Jesús, hacerse uno de nosotros para compartir su vida”.

En ese sentido, alentó a las familias a recuperar el valor del encuentro, el juego y la alegría compartida, incluso en medio de un contexto atravesado por dificultades y preocupaciones cotidianas.

“Jesús nace para darnos alegría y felicidad”, sostuvo. Finalmente, el párroco dejó un mensaje de cercanía para todos los santafesinos: “Que puedan compartir lo lindo de la vida, pasarla bien, estar juntos y tener una linda Navidad”.

padre Basílica mensaje Guadalupe
