Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

Colón ya conoce el fixture de la Primera Nacional 2026 y la logística será más exigente: recorrerá más kilómetros que en 2025, con viajes largos y desgaste acumulado.

Con el fixture de la Primera Nacional 2026 ya confirmado, Colón afrontará una temporada todavía más exigente fuera de casa: el Sabalero recorrerá más kilómetros que en 2025 , un dato que refleja el impacto logístico, físico y deportivo que tendrá el nuevo calendario a lo largo del torneo.

El sorteo realizado por la AFA dejó en claro que el recorrido de Colón en la Primera Nacional 2026 será más extenso que el de la temporada anterior. A lo largo de la fase regular, el equipo disputará 18 partidos como visitante , con traslados prolongados que demandarán una planificación minuciosa.

En números concretos, Colón recorrerá cerca de 20.600 kilómetros ida y vuelta a lo largo del campeonato, superando lo registrado en la temporada 2025, cuando el Sabalero acumuló 18.462 kilómetros en desplazamientos terrestres.

La diferencia real: más de 2.100 kilómetros adicionales

La comparación entre temporadas marca un salto claro en la exigencia logística:

Temporada 2026: 20.600 kilómetros

20.600 kilómetros Temporada 2025: 18.462 kilómetros

La resta es contundente: Colón recorrerá 2.138 kilómetros más en 2026. No se trata de una diferencia menor ni simbólica: el incremento supera los 2.100 kilómetros, muy por encima de estimaciones iniciales que rondaban los 1.500 o 1.600.

Para Colón representa más de un día arriba de un colectivo

Ese aumento en la distancia también se traduce en tiempo. En el fútbol argentino, los traslados terrestres suelen realizarse a un promedio real de 80 km/h, contemplando rutas, tráfico y paradas técnicas.

Bajo ese parámetro, los 2.138 kilómetros adicionales representan aproximadamente 27 horas más de viaje a lo largo de la temporada. Es decir, más de un día entero arriba del micro, un factor que incide directamente en la recuperación física y en la planificación semanal.

La logística también juega en la Primera Nacional

Más allá de los rivales y el rendimiento futbolístico, la ruta será un adversario silencioso para Colón en 2026. El incremento de kilómetros y horas de viaje obliga al cuerpo técnico y a la dirigencia a extremar cuidados en rotaciones, recuperación física y organización logística.