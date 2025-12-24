El mensaje de Colón sobre la Navidad: "Este año todos pedimos lo mismo..."

Colón publicó un emotivo video sobre la Navidad, donde se hizo referencia a cuál es el pedido unánime de todos los hinchas de cara al 2026.

En la antesala de las fiestas, Colón volvió a mostrarse cercano a su gente con un singular video publicado en redes sociales, una pieza que refleja el nuevo enfoque comunicacional y de marketing que viene desarrollando el club. Lejos de los anuncios tradicionales, la institución apostó por una historia simple, cargada de simbolismo y sentimiento, que rápidamente generó identificación en el mundo rojinegro.

La producción gira en torno a una escena familiar, reconocible para cualquier hincha. Una niña escribe su carta a Papá Noel y comienza con un pedido clásico: no quiere otra remera de Colón, porque ya tiene muchas. Sin embargo, cuando está a punto de completar la frase con su verdadero deseo —“quiero que Colón…”— es interrumpida por su padre, que la llama para compartir el postre. El gesto, casi ingenuo, marca el punto de quiebre del relato.

La niña corta la hoja, la guarda en un sobre y, ya integrada a la mesa familiar, coloca su carta en el arbolito de Navidad. Luego llega el brindis, el abrazo colectivo y el mensaje final, que resume el espíritu del video y del momento que atraviesa el club: “Este año, todos pedimos lo mismo”.

El cierre refuerza el concepto con palabras que acompañaron la publicación: “Brindamos por lo que viene. Por tirar todos para el mismo lado. Porque, en el fondo, sabemos que todos pedimos lo mismo. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos”, acompañado por el saludo institucional del Club Atlético Colón, con una firma que no pasa desapercibida: “Único campeón de la ciudad”.

La pieza audiovisual no explicita el deseo, pero lo deja claro. El pedido de la niña es el mismo que el de cada hincha: un Colón unido, protagonista y en el lugar que su historia demanda. El mensaje apunta a reforzar la idea de comunidad, pertenencia y objetivo común, en un momento donde el club atraviesa una etapa de reconstrucción dentro y fuera de la cancha.

Con este video, Colón no solo saludó a su gente por las fiestas, sino que también marcó una línea comunicacional renovada, emotiva y directa, buscando volver a conectar desde lo más profundo con el pueblo sabalero, ese que, como la niña del video, guarda un deseo compartido y lo deja al pie del arbolito, esperando que se haga realidad.

