Colón: Confirmaciones e interrogantes de cara al partido con Godoy Cruz

El DT de Colón Ezequiel Medrán comenzó a definir la formación para jugar ante Godoy Cruz, manteniendo algún interrogante en defensa

El DT de Colón Ezequiel Medrán realizará entre tres y cuatro cambios para jugar ante Godoy Cruz.

Colón recibirá el domingo a las 19 a Godoy Cruz, con el desafío de volver al triunfo y dar vuelta la pagina luego de la dura derrota ante Deportivo Morón.

Y para este encuentro, el entrenador sabalero Ezequiel Medrán no podrá contar con cuatro futbolistas, tres de ellos lesionados como Mauro Peinipil, Leandro Allende y Julián Marcioni. Y Matías Muñoz quien fue expulsado.

Medrán toca el equipo para jugar ante el Tomba

La buena noticia es que recupera a Matías Budiño, quien no fue de la partida en los últimos dos compromisos y que será titular ante el Tomba reemplazando a Tomás Paredes.

En el primer ensayo futbolístico, el DT incluyó a Agustín Toledo en lugar de Muñoz, quien recibió dos fechas de suspensión y no estará tampoco en el partido contra Los Andes.

Mientras que la sorpresa se dio en el bloque defensivo, ya que Medrán arrancó la práctica con Facundo Castet como lateral izquierdo y luego ingresó Conrado Ibarra.

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En consecuencia, allí se plantea el interrogante para saber si Ibarra continuará como titular o si el técnico le da la chance a Castet, quien en algunos partidos ni siquiera fue al banco de relevos.

En tanto que ataque, Matías Godoy ingresó en lugar de Lucas Cano. La otra opción podría ser la chance para Darío Sarmiento, pero el primero de ellos corre con ventaja, para ser por primera vez titular.

Así las cosas, la probable formación sería con: Matías Budiño, Emanuel Beltrán, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Conrado Ibarra o Facundo Castet; Ignacio Antonio, Federico Lértora, Agustín Toledo; Matías Godoy, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.