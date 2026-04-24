Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón: Confirmaciones e interrogantes de cara al partido con Godoy Cruz

El DT de Colón Ezequiel Medrán comenzó a definir la formación para jugar ante Godoy Cruz, manteniendo algún interrogante en defensa

Ovación

Por Ovación

24 de abril 2026 · 09:29hs
El DT de Colón Ezequiel Medrán realizará entre tres y cuatro cambios para jugar ante Godoy Cruz.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El DT de Colón Ezequiel Medrán realizará entre tres y cuatro cambios para jugar ante Godoy Cruz.

Colón recibirá el domingo a las 19 a Godoy Cruz, con el desafío de volver al triunfo y dar vuelta la pagina luego de la dura derrota ante Deportivo Morón.

Y para este encuentro, el entrenador sabalero Ezequiel Medrán no podrá contar con cuatro futbolistas, tres de ellos lesionados como Mauro Peinipil, Leandro Allende y Julián Marcioni. Y Matías Muñoz quien fue expulsado.

Medrán toca el equipo para jugar ante el Tomba

La buena noticia es que recupera a Matías Budiño, quien no fue de la partida en los últimos dos compromisos y que será titular ante el Tomba reemplazando a Tomás Paredes.

En el primer ensayo futbolístico, el DT incluyó a Agustín Toledo en lugar de Muñoz, quien recibió dos fechas de suspensión y no estará tampoco en el partido contra Los Andes.

Mientras que la sorpresa se dio en el bloque defensivo, ya que Medrán arrancó la práctica con Facundo Castet como lateral izquierdo y luego ingresó Conrado Ibarra.

LEER MÁS: Mano dura de la AFA: Muñoz recibió dos fechas de castigo en Colón

En consecuencia, allí se plantea el interrogante para saber si Ibarra continuará como titular o si el técnico le da la chance a Castet, quien en algunos partidos ni siquiera fue al banco de relevos.

En tanto que ataque, Matías Godoy ingresó en lugar de Lucas Cano. La otra opción podría ser la chance para Darío Sarmiento, pero el primero de ellos corre con ventaja, para ser por primera vez titular.

Así las cosas, la probable formación sería con: Matías Budiño, Emanuel Beltrán, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Conrado Ibarra o Facundo Castet; Ignacio Antonio, Federico Lértora, Agustín Toledo; Matías Godoy, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.

Colón Godoy Cruz partido
Noticias relacionadas
Son flojos los resultados que viene obteniendo la Reserva de Colón que dirige Alejandro Russo.

¿Fue solución sacar a Minella como DT de Colón de la Reserva y designar a Russo?

godoy cruz, con una buena y una mala noticia para visitar a colon

Godoy Cruz, con una buena y una mala noticia para visitar a Colón

El director deportivo de Colón Diego Colotto habló del equipo y el objetivo a cumplir.

"Colón tiene que estar en los primeros lugares en septiembre u octubre"

clasico caliente tambien en redes: union y colon sumaron otro capitulo tras el duelo de reserva

Clásico caliente también en redes: Unión y Colón sumaron otro capítulo tras el duelo de Reserva

Lo último

Multas en Santa Fe: un concejal de La Libertad Avanza denuncia un sistema recaudatorio que creció un 2100% en dos años

Multas en Santa Fe: un concejal de La Libertad Avanza denuncia "un sistema recaudatorio que creció un 2100% en dos años"

En Italia aseguran que Guardiola estaría dispuesto a dirigir la selección italiana

En Italia aseguran que Guardiola estaría dispuesto a dirigir la selección italiana

Monitoreo hídrico en Santa Fe tras el récord de lluvias en el norte: el río Salado muestra una leve baja tras el pico de crecida

Monitoreo hídrico en Santa Fe tras el récord de lluvias en el norte: el río Salado muestra una leve baja tras el pico de crecida

Último Momento
Multas en Santa Fe: un concejal de La Libertad Avanza denuncia un sistema recaudatorio que creció un 2100% en dos años

Multas en Santa Fe: un concejal de La Libertad Avanza denuncia "un sistema recaudatorio que creció un 2100% en dos años"

En Italia aseguran que Guardiola estaría dispuesto a dirigir la selección italiana

En Italia aseguran que Guardiola estaría dispuesto a dirigir la selección italiana

Monitoreo hídrico en Santa Fe tras el récord de lluvias en el norte: el río Salado muestra una leve baja tras el pico de crecida

Monitoreo hídrico en Santa Fe tras el récord de lluvias en el norte: el río Salado muestra una leve baja tras el pico de crecida

Solana Sierra ganó y se metió en la tercera ronda del Masters de Madrid

Solana Sierra ganó y se metió en la tercera ronda del Masters de Madrid

Colapinto, antes de su exhibición en Buenos Aires: Me emociona

Colapinto, antes de su exhibición en Buenos Aires: "Me emociona"

Ovación
Unión cosechó una gran victoria por la Copa Túnel Subfluvial

Unión cosechó una gran victoria por la Copa Túnel Subfluvial

Se disputará el sexto capítulo en el Apertura José Luis Burtovoy

Se disputará el sexto capítulo en el Apertura José Luis Burtovoy

Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior

Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior

Prestianni recibió una grave sanción tras el escándalo con Vinicius en la Champions League

Prestianni recibió una grave sanción tras el escándalo con Vinicius en la Champions League

Colapinto, antes de su exhibición en Buenos Aires: Me emociona

Colapinto, antes de su exhibición en Buenos Aires: "Me emociona"

Policiales
Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Escenario
Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"