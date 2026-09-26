El uno por uno de Colón en el empate frente a All Boys

Colón jugó un muy mal partido y de lo poco para rescatar fue el marcador central Federico Rasmussen y luego el arquero Tomás Giménez

El uno por uno de Colón en el empate ante All Boys.

Tomás Giménez (6): Mantuvo la valla invicta, si bien no tuvo tanto trabajo, cuando lo llamaron a intervenir lo hizo con solvencia, incluso controlando los remates que se iban desviados. Positiva presentación del arquero de Colón .

Mauro Peinipil (5): Si bien no tuvo errores puntuales, tampoco logró aportar en ataque. Fue amonestado rápidamente y terminó jugando condicionado. Mejor en la defensa que a la hora de proyectarse.

Sebastián Olmedo (5): Discreto partido, trató de no complicarse y se mostró expeditivo. Llamó la atención su salida para el ingreso de Pier Barrios.

Federico Rasmussen (7): El mejor jugador de Colón, tiempista y ganando siempre en el mano a mano, si bien cometió algunas faltas, fue el que dio la cara empujando desde atrás y saliendo a cortar con decisión.

Facundo Castet (5): Al igual que Peinipil, más atento para marcar que para pasar al ataque. Un buen cruce en el segundo tiempo dentro del área chica para despejar el balón.

Darío Sarmiento (4): Jugó apenas 45 minutos y no logró prevalecer por la banda derecha, no tuvo compañía para intentar jugar y la posición en la que jugó no lo favoreció.

Federico Lértora (4): Lento en el retroceso, cometiendo faltas innecesarias. No está atravesando un buen presente, más allá de la importancia que pueda tener como capitán del equipo.

Matías Muñoz (4): Se equivocó mucho con la pelota en los pies. Corrió y metió, pero perdió mucho más de lo que ganó, siendo superado por los volantes rivales.

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Gabriel Risso Patrón (3): Pasó absolutamente inadvertido, jugó como carrilero por izquierda, pero sin aportar nada. No fue solución en ataque, ni tampoco para retroceder. Fue reemplazado en el entretiempo.

Alan Bonansea (4): Luchó y mucho de espaldas, perdiendo más de lo que ganó. No dispuso de ninguna chance para convertir, haciendo un desgaste importante desde lo físico.

Julián Marcioni (4): Venía de ser figura ante Los Andes, sin embargo, en este partido no pudo desequilibrar. Intentó algunos arranques en velocidad pero no pudo prosperar.

Leandro Garate (3): Jugó todo el segundo tiempo y terminó haciendo todo mal. Se equivocó a la hora de decidir en ataque y nunca logró imponerse ante los defensores de All Boys.

Conrado Ibarra (5): No desentonó, al menos le dio mayor movilidad al carril izquierdo, entró con ganas y actitud, pero con el correr de los minutos fue bajando su rendimiento.

Ignacio Antonio (-): Ingresó para jugar los últimos 20', pero hizo muy poco. Una vez más se mostró errático a la hora de trasladar el balón e intentar progresar en ataque.

Pier Barrios (-): Entró en lugar de Olmedo y rápidamente se hizo amonestar por una infracción evitable. Revoleó un par de pelotas y no mucho más.

Emanuel Beltrán (-): Ingresó a falta de dos minutos para posicionarse por el carril derecho, pero como era de suponer no tuvo tiempo de intervenir en el juego.