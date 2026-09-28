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Colón, entre regresos y una baja obligada para recibir a Estudiantes (BA)

Colón recibirá el sábado a las 15 a Estudiantes (BA) en el Brigadier López. Iván Delfino podrá volver a contar con dos jugadores clave pero perderá a otro.

Ovación

Por Ovación

28 de septiembre 2026 · 09:21hs
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Colón, entre regresos y una baja obligada para recibir a Estudiantes (BA)

Prensa Colón

Colón ya puso la mira en Estudiantes de Buenos Aires, rival directo por terminar en una buena posición con la mira en el Reducido, al que recibirá este sábado desde las 15 en el estadio Brigadier López, por la fecha 32 de la Zona A de la Primera Nacional.

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El Sabalero llega ubicado en el quinto puesto, con 48 puntos, a uno de Deportivo Madryn, que ocupa la cuarta posición y actualmente tiene un lugar en el Reducido. Por encima aparecen Godoy Cruz, a cuatro unidades; Morón, a seis; y Ferro, líder de la zona, a 12.

El equipo de Iván Delfino buscará dejar atrás la pálida imagen que mostró en Floresta, donde igualó 0-0 ante All Boys. Ese rendimiento estuvo lejos del que había exhibido una fecha antes en Santa Fe, cuando Colón goleó 3-0 a Los Andes con una producción futbolística convincente.

Ahora, el objetivo será recuperar esas sensaciones en el Brigadier López y sumar tres puntos que le permitan sostenerse en la pelea por los primeros puestos.

Delfino recupera a Lago y Toledo, pero pierde a Muñoz en Colón

Para el próximo compromiso, el entrenador sabalero tendrá dos regresos importantes. Tanto Ignacio Lago como Agustín Toledo cumplieron la fecha de suspensión y están nuevamente disponibles para integrar el equipo titular.

También estará a disposición Nicolás Thaller, quien cumplió las dos fechas de suspensión que debía afrontar. Sin embargo, el defensor hoy parte por detrás de otras alternativas en la consideración de Delfino y, en principio, tendría pocas posibilidades de regresar desde el inicio.

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La contracara será Matías Muñoz, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla en el empate ante All Boys y deberá cumplir una fecha de suspensión. De esta manera, Toledo aparece como su reemplazante natural en el mediocampo.

Además, Delfino todavía no podrá contar con Matías Budiño y Franco García, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

Una duda en defensa y dos cambios en el resto del equipo titular de Colón

La principal incógnita de Colón para recibir a Estudiantes de Buenos Aires estaría en la última línea. Sebastián Olmedo podría conservar su lugar, aunque también existe la posibilidad de que Pier Barrios vuelva a la formación titular.

Una tercera alternativa es la aparición de Thaller, aunque sería la opción que menos posibilidades tendría de imponerse en la consideración del entrenador.

En el mediocampo, en tanto, Toledo regresaría por el suspendido Muñoz, mientras que Lago tiene chances de meterse entre los 11 en lugar de Risso Patrón.

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El resto del equipo sería el mismo que comenzó jugando frente a All Boys, por lo que Delfino mantendría buena parte de la estructura que viene utilizando.

Así, mientras aguarda por la evolución de sus lesionados y termina de definir la última línea, Colón prepara un partido clave en su pelea por mantenerse entre los puestos de privilegio de la Zona A. El sábado, en su casa, tendrá la posibilidad de volver a hacerse fuerte y recuperar el protagonismo que mostró ante Los Andes.

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