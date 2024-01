Se aproxima el debut de Colón en la Primera Nacional y por eso, crece la expectativa de los hinchas. Así y todo, para Iván Delfino todavía el plantel no está completa, ya que espera por algunas piezas más, siempre y cuando no se vaya nadie más y, en este sentido, habrá una más: el paraguayo Ángel Cardozo Lucena.

Si bien había predisposición para continuar bajándose el salario, para la comisión era un tema el contrato en dólares. El DT lo consideraba, pero no como titular, por lo que el volante comenzó a analizar otras alternativas y ya tendría todo avanzado para recalar en Libertad.

En Paraguay ya notifican que existe un acuerdo con Cerro Porteño, dueño del 50% del pase. Es así como por estas horas, el jugador estaba resolviendo su desvinculación, que no sería tan problemática, ya que el club se libera de un cuantioso salario.

Angel Cardozo Lucena.jpg Prensa Colón

Un Cardozo Lucena que llegó para la Copa de la Liga Profesional con un pasado no tan lejano en la Selección, pero le costó la adaptación y nunca pudo afianzarse. Con el descenso, su estadía parecía una utopía, pero al mediocampista no le cambiaba nada y tenía ilusiones de quedarse a pelearla. Sin embargo, dependía de muchos factores y para la dirigencia no era prioridad.

Es así que se ultiman detalles para que se aleje para volver a su país. Algo que hizo también la semana pasada su coterráneo, Alberto Espínola, pero considerándose jugador libre por falta de pago. Habrá que ver cómo queda la deuda del préstamo de 200.000 dólares con Cerro Porteño. Una baja más para Colón justo en la previa del debut en la Primera Nacional.