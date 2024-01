Goltz, sin vueltas: "A Ramón no lo cuento como compañero, porque no está viniendo a entrenar"

En charla con Sol 19.5, el zaguero contó las dificultades en el inicio del trabajo: "Se hizo complicado, porque la mayoría de los equipos ya estaba trabajando y armado cuando nosotros arrancamos. Hasta último momento no sabíamos el plantel que se quedaría y cambió mucho. Lo hablamos mucho, en mentalizarnos en pensar en lo que se viene y no en lo que pasó. Tratar de que lo antes posible, los que nos quedaremos, para poner la cabeza en esto que es muy complicado".

"Estoy ilusionado y contento con el plantel que se está formando. Nos tocó medirnos contra algunos equipos y considero que tenemos un buen plantel para afrontar lo que se viene, que es muy largo. También sabemos que el grupo es clave. Hay que estar juntos, porque hay muchos cambios y a veces eso perjudica a la unión de grupo. Entonces cuando más tiempo pasemos juntos, mejor será", agregó.

Paolo Goltz.jpg Paolo Goltz contó su expectativa en la previa del debut de Colón en la Primera Nacional. Prensa Colón

Luego, insistió en por qué quiso seguir tras el descenso: "Es algo personal, muy mío. No sé que hubiera pasado conmigo si el final era otro. Por un tema personal, de cómo soy, me sentí identificado. Me tocó ser campeón y luego pasar cosas malas. Todo eso me llevó a querer al club y no me podía ir así. Desde un principio mi cabeza estaba en Colón".

Respecto a la competencia y la relevancia del club, fue contundente: "Todos le van a querer ganar a Colón. Los rivales lo van a jugar de manera especial y nosotros tenemos que estar preparados. Estamos en condiciones de afrontar un torneo duro. Está bueno saber cómo jugar en la categoría y por ser Colón tenemos que asumir siempre el protagonismo. Hay que entrar rápido en esto".

En otro tramo de la charla, Paolo Goltz trató de analizar la situación de Facundo Garcés, cuyo pase al Alavés está frenado: "Es complicado. Además de jugador, como siempre decimos, también somos personas y todo el mundo te habla. Son un montón de opiniones que te complican. Uno desde la experiencia trata de tranquilizar y ojalá se dé por el bien de ambas partes. Pero hay que hablar mucho por si las cosas no se dan. Sobre todo seguir remando, porque tarde o temprano las cosas llegan. No caerse anímicamente. Económicamente estamos muy por debajo de cualquier país y las chances de progresar son para tener en cuenta, como le pasa a Facu, pero trato de no preguntarle tanto para no volverlo loco".

Mientras que en el final, no dudó respecto a Ramón Ábila, que quiere irse y tendría encaminada su llegada a Barracas Central: "Yo en lo personal, no lo cuento como compañero, porque no está yendo a entrenar. No sé cuál es la situación. En el grupo no está y no lo cuento como parte del plantel. Nos estamos jugando cosas importantes, entonces no lo cuento porque no está con nosotros. Yo tengo que estar al 100% para complacer al técnico. Acá nadie está por encima del grupo, porque tenemos que devolver a Colón a Primera y lo tenemos como objetivo".