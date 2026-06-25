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Concejales presentaron un proyecto para crear una GSI Costera que proteja los terraplenes y defensas de Santa Fe

La iniciativa busca reorganizar y capacitar personal de la Guardia de Seguridad Institucional para el monitoreo permanente de los 70 kilómetros de terraplenes y defensas

25 de junio 2026 · 12:07hs
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Concejales presentaron un proyecto para crear una GSI Costera que proteja los terraplenes y defensas de Santa Fe

Un grupo de concejalas de Santa Fe presentó un proyecto de ordenanza para la creación de la GSI Costera, una división especializada de la Guardia de Seguridad Institucional destinada exclusivamente al cuidado de las defensas y terraplenes de la ciudad. La iniciativa, impulsada por Silvina Cian, Cecilia Battistutti y Carolina Capovilla, todas concejalas del bloque Unidos, fue presentada públicamente tras una serie de encuentros con vecinos de La Guardia y Colastiné.

Un patrimonio colectivo bajo presión

Según explicó Cian en diálogo con UNO 106.3, la ciudad cuenta con 70 km de terraplenes y defensas, 55 puntos de bombeo y 250 hectáreas de reservorio, una infraestructura que "si se respetase y se cuidase de manera acorde", evitaría buena parte de los problemas que hoy se manifiestan.

La concejala detalló que, a partir de reuniones con vecinales y vecinos particulares de la zona costera, surgieron denuncias sobre vandalizaciones y roturas en tramos de la defensa, muchas veces vinculadas a desagües de viviendas particulares. "Esto es impensable, pero ocurre", remarcó.

Cian explicó que hay casos de personas que extendieron sus casas de descanso abriendo o rompiendo el terraplén, "como si fuera propiedad individual", cuando en realidad se trata de un patrimonio de todos. También señaló que no pueden circular maquinarias ni camiones sobre las defensas: "no puede ser una autopista", graficó.

Reorganización, no ampliación de personal

Un punto que la concejala remarcó especialmente es que la GSI Costera no implica sumar nuevo personal. Se trata, según explicó, de pedirle al Ejecutivo municipal que reorganice la guardia existente, capacite a un grupo específico para esta tarea y reordene el monitoreo permanente de las defensas.

El personal asignado trabajará en concordancia con los protocolos municipales vigentes ante lluvias o desbordes de los ríos Paraná y Salado, contemplando además la preservación del medio ambiente ribereño y la biodiversidad de la zona, utilizada también para pesca deportiva y actividades recreativas.

A diferencia de la GSI que opera en el resto de la ciudad —que trabaja de manera colaborativa con las fuerzas de seguridad en tareas de prevención—, la GSI Costera estaría abocada puntualmente a la defensa costera, en coordinación con Prefectura Naval, la Provincia y los guardavidas.

Una inversión provincial que hay que proteger

Cian también puso en contexto la inversión provincial realizada en los últimos tiempos en materia de defensas: se realizaron trabajos de alteo y limpieza de terraplenes en Alto Verde, Colastiné Norte, Colastiné Sur, La Guardia y San José del Rincón, además de la limpieza de 35 km de canales en el área metropolitana y la entrega de siete bombas al municipio para tareas de desagote.

"Hay mucha inversión y eso hay que cuidarlo también", sostuvo la concejala, quien además planteó que la futura GSI deberá acompañar la relocalización de personas instaladas en lugares no habilitados, en articulación con el área social del municipio, para actuar en términos de prevención y no solo ante la emergencia ya declarada.

El límite jurisdiccional y el horizonte metropolitano

La concejala aclaró que el proyecto se circunscribe al ejido urbano de la ciudad de Santa Fe, hasta los límites de La Guardia y Colastiné, ya que a partir de la Ruta 1 comienza la jurisdicción de San José del Rincón. No obstante, expresó su deseo de que en el futuro pueda desarrollarse un trabajo metropolitano conjunto.

El proyecto deberá recorrer ahora las comisiones del Concejo Municipal correspondientes para su tratamiento. Cian definió a la iniciativa como una "ordenanza de cuidado", al sostener que busca proteger tanto a las personas como a la infraestructura y al medio ambiente de la zona costera.

La entrevista completa:

proyecto GSI Santa Fe
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