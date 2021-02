Castro recuperó la confianza en Colón y apuesta en grande

En diálogo con el programa Cómo te va? que se emite por Radio Colonia AM 550, el zurdo, que mostró técnica y sutileza ingresando en el segundo tiempo en Santiago del Estero, reconoció que le costó hacer pie durante las primeras semanas en Santa Fe: "Es importante en lo físico tener continuidad y después está el factor psicológico. Que un técnico te dé confianza es clave y Eduardo Domínguez me lo hizo sentir y estoy contento de estar acá".

castro.jpg Alexis Castro fue la primera cara nueva. Foto: prensa Colón

"El técnico me dijo encargue de disfrutar. En los primeros días me tuve que poner a tono, porque hacía un año que no jugaba y las cosas no me salían y me ofuscaba. Acá Eduardo hace prácticas largas e intensas y me costaron al comienzo. Ahí fue donde me dijo que todo iba a llevar tiempo y me transmitió tranquilidad", apuntó el jugador de 26 años (18 de octubre de 1994), que arribó a Colón a préstamo por una temporada desde San Lorenzo.

Asimismo, contó cuál es el principal objetivo: "Al equipo lo veo sólido. Creo que se está armando un lindo grupo y la forma de laburar ayuda al mejor funcionamiento. Eduardo exige mucho y está siempre cerca del jugador. Eso se notó en la cancha con el resultado en el partido pasado. Queremos sacar a Colón de la situación complicada de los promedios".