Christian Bernardi, el retorno soñado en Colón

Se sometió Bernardi a una recuperación, y se desvaneció la chance de jugar en Fortaleza, que lo esperó por un par de semanas, pero los estudios siguieron siendo negativos. Y en el mercado de pases del invierno estuvo a punto de ocurrir lo mismo con Vélez, y nuevamente los exámenes estuvieron lejos de ser los esperados.

De esta manera, Bernardi vivió un verdadero infierno durante el 2023, pero nunca bajó los brazos, envió un mensaje en sus redes sociales que lucharía para volver a las canchas, y con el descenso de Colón a la Primera Nacional esta chance se comenzó a hacer cada vez más importante.

Este es mi sueño y el de muchos más, esta es mi casa donde quiero estar.



#SomosFamilia

Fue así que los dirigentes cerraron en números su incorporación, y luego de una exhaustiva revisación médica pudo firmar su contrato, sumarse a los entrenamientos e incluso disputar el último amistoso de pretemporada ante Racing de Córdoba, que comenzó a redondear su regreso a las canchas.

Finalmente, Iván Delfino lo concentró para el encuentro ante el CADU, donde en su ingreso a la cancha fue ovacionado y reconocido por los hinchas de Colón. Todo esto luego se trasladó al partido, en el momento de su ingreso a los 17 minutos del complemento, que terminó siendo clave para el triunfo en el debut en el Torneo de la Primera Nacional.

Fue el último jugador en abandonar la cancha, debido a que se quedó haciendo notas con los medios televisivos. Y la gente lo esperó y lo despidió con una gran ovación, al que tanto estuvo esperando y por la que tanto trabajó Christian Bernardi durante todo el 2023.

"Qué no se me cruzó por la cabeza diría (risas) cuando me tocó entrar. Muchos meses sin jugar y con momentos complicados. La vida del jugador es así, de levantarse y seguir. En este último tiempo tenía la ilusión de volver y la parte médica me acompañó. Miré en el palco a quienes estuvieron siempre para que estuviera acá. Me apoyé en ellos y acá estoy de vuelta", sentenció Christian Bernardi en la conferencia de prensa que brindó tras el triunfo de Colón, que deposita en el cordobés grandes de sus esperanzas de volver a Primera División.