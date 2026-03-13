Pier Barrios: "Este Colón tiene ambición y hambre de gloria"

El capitán de Colón, Pier Barrios, valoró el inicio en la Primera Nacional, destacó la reacción ante Ferro y se mostró confiado para el choque ante Acassuso

En la antesala del compromiso ante Acassuso de este sábado por la fecha 5 de la zona A de la Primera Nacional, el capitán de Colón , Pier Barrios , analizó el presente tras la presentación de la nueva camiseta y dejó en claro que el plantel mantiene la confianza pese a que todavía busca su mejor versión.

El defensor destacó que, puertas adentro, el inicio del torneo es visto con optimismo. “Para nosotros el arranque es prometedor. Si bien no pudimos ganar el último partido de local, que era lo que queríamos, el equipo no ha perdido. Van pocas fechas, pero sentimos que estamos sólidos”, expresó.

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De todos modos, Barrios remarcó que el equipo todavía tiene margen de crecimiento y que justamente eso alimenta la ilusión de pelear arriba. “Tenemos muchísimo por mejorar. Todavía no se ha visto nuestra mejor versión y eso es lo que nos da la ilusión de sumar muchos puntos y ser protagonistas de este torneo”, sostuvo.

Pier Barrios, con toda la fe en Colón

El zaguero también valoró la reacción del equipo en el último encuentro, cuando Colón comenzó en desventaja pero logró reponerse. “Este plantel demostró otra cosa. Tiene ambición y hambre de gloria. El otro día por primera vez estuvimos 1-0 abajo y el equipo lo fue a buscar manteniendo el orden, que es muy difícil. Cuando empatamos incluso fuimos por más y creo que merecíamos el triunfo”, analizó.

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Pensando en lo que viene, el capitán sabalero recordó que la Primera Nacional es un campeonato largo donde cada punto suma. “En un torneo tan complicado sumar siempre es importante, porque es muy largo. Estamos con mucha ilusión y mucha fe de lo que pueda pasar el sábado”, afirmó.

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En otro tramo de la charla, Barrios elogió a su compañero en la zaga, Federico Rasmussen, a quien definió como un jugador clave para el equipo. “Para mí es un animal. Es un jugador que tenemos que aprovechar. Se tira de cabeza, tiene una fuerza física y mental que no tienen todos los equipos. Para mí es un jugador de Primera y es un lujo estar al lado de él”, destacó.

image El capitán de Colón postó con la nueva camiseta.

Finalmente, el capitán se refirió al rival de turno, Acassuso, uno de los equipos que sorprendió en este arranque del torneo. “Para muchos es una sorpresa, pero si tienen los puntos que consiguieron es por algo. No hay que subestimar a nadie. Es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien y lo analizamos durante la semana”, explicó.

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Más allá de las virtudes del rival, Barrios confía en lo que puede ofrecer el equipo sabalero, especialmente jugando en el Brigadier López. “Lo más importante es lo que pueda hacer Colón. Tenemos muchas armas para ganar el partido y, sumado al aliento de la gente que siempre nos acompaña de local, creo que tenemos muchas chances de quedarnos con los tres puntos”, cerró.