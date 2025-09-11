Uno Santa Fe | Colón | Colón

El papel de Bichi Fuertes en el futuro político de Colón

Esteban Fuertes manifestó hace un par de semanas que la única solución de Colón era José Vignatti, pero su nombre comenzó a sonar en un sector de la oposición.

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2025 · 18:43hs
El Bichi Fuertes

El Bichi Fuertes, radicado en España, volvió a referirse con mucho cariño a su paso por Colón.

El nombre de Esteban Oscar Fuertes vuelve a sonar fuerte en Colón, pero esta vez no por goles ni presencias récord con la camiseta rojinegra, sino por el rol que podría asumir en el marco de las próximas elecciones. El máximo goleador histórico y jugador con más partidos en el club se convirtió en protagonista de la actualidad política sabalera, tras declaraciones que no pasaron inadvertidas.

"La única solución de Colón es Vignatti"

Hace un par de semanas, en una entrevista con el programa Rembo de Mario Cordo, el Bichi fue categórico al ser consultado sobre cuál creía que era la solución para el presente deportivo e institucional del club: “La única solución en Colón es que vuelva Vignatti”, disparó sin titubeos.

LEER MÁS: Minella y su balance tras su paso por la Primera de Colón: "Erramos en la toma de decisiones"

El exdelantero, que también tuvo un breve paso como entrenador de Colón, criticó con dureza la gestión actual y confesó sentirse desilusionado por el trato recibido: “Esta Comisión Directiva se manejó muy mal, han hecho muy malas cosas. Me llevé una desilusión muy grande con Colón. Pensé que podía aportarle algo al club, pero me sentí como que me dejaron de lado”, expresó.

En esa misma línea, no dudó en señalar la delicada situación económica que atraviesa la institución y sorprendió al postular a un viejo conocido: “Si bien se fue muy mal por el descenso, y la gente se enojó mucho con él, hoy la única solución que le veo es José Vignatti. Es el único capacitado para sacarlo de esta situación”.

Bichi, ¿participará de la vida política de Colón?

El vínculo entre Fuertes y Vignatti no estuvo exento de desencuentros. El expresidente lo había tentado para ser manager, aunque finalmente lo nombró entrenador, etapa que terminó con malos resultados y una salida traumática que dejó heridas en la relación.

LEER MÁS: Colón, con otra baja clave para el duelo trascendental ante Talleres (RE)

Sin embargo, la historia podría dar un giro. En los últimos días surgió un rumor fuerte que vincula al Bichi con la lista de Ariel Utrera, empresario cercano a Fuertes. No está claro aún si sería como integrante de la Comisión Directiva en caso de ganar las elecciones, o bien ocupando un cargo ligado al fútbol profesional.

Lo concreto es que, con su respaldo explícito a Vignatti y su nombre instalado en la previa electoral, el máximo ídolo sabalero vuelve a estar en el centro de la escena. En un momento de fragilidad institucional y deportiva, su palabra pesa y su eventual participación podría ser decisiva en el futuro de Colón.

Colón Fuertes Vignatti
El DT de Colón Ezequiel Medrán podrá contar con todo el plantel salvo Christian Bernardi.

Colón jugará tres domingos consecutivos.

