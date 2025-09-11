Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, con otra baja clave para el duelo trascendental ante Talleres (RE)

Ezequiel Medrán tenía pensado un equipo titular en Colón para visitar a Talleres (RE), pero tendrá que cambiar sus planes por una nueva lesión.

11 de septiembre 2025 · 14:37hs
La semana de Colón sumó un contratiempo inesperado de cara al duelo del próximo domingo a las 15 ante Talleres de Remedios de Escalada, por la 31ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

Oscar Garrido sufrió un inconveniente físico en la práctica de este jueves, lo que lo dejaría al margen del partido en el que se perfilaba como titular.

El mediocampista iba a ocupar un lugar en el once en reemplazo de Zahir Yunis, pero ahora Ezequiel Medrán deberá decidir si mantiene a este último en la formación o apuesta por Cristian García, quien venía recuperándose de una molestia muscular y ya sumó minutos frente a Defensores de Belgrano.

Las alternativas no se terminan allí: tanto Lautaro Gaitán como Tomás Gallay recibieron el alta médica y podrían ser tenidos en cuenta, mientras que Christian Bernardi aún continúa con la recuperación de su lesión en el hombro y no estará disponible.

En ofensiva también podrían darse novedades. La continuidad de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez no está asegurada y, en caso de salir, Medrán maneja distintas variantes: una es que José Barreto ingrese en la mitad de la cancha y se adelante Ignacio Lago como atacante, y otra posibilidad es que Lago se mantenga en ofensiva y el que se meta en el equipo sea Facundo Taborda.

De esta manera, el entrenador sabalero deberá esperar la práctica de este viernes para tomar decisiones clave y delinear el equipo que buscará volver al triunfo como visitante en un duelo fundamental para escapar definitivamente de la zona baja de la tabla.

