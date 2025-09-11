El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

Ezequiel Medrán analiza la chance de sacar nuevamente del equipo titular de Colón al Pulga Rodríguez. ¿Cuál es el plan ofensivo para visitar a Talleres (RE)?

Luis Miguel Rodríguez atraviesa un presente lejos de lo esperado desde su regreso a Colón . Y todo indica que este domingo, frente a Talleres de Remedios de Escalada, podría volver a quedar relegado entre los suplentes.

El entrenador Ezequiel Medrán sabe que el duelo será determinante en la pelea por la permanencia en la Primera Nacional y analiza cambios en la formación.

Uno de los apuntados es el Pulga, quien no logró marcar diferencias en sus siete presentaciones desde que retornó al club: fue titular en cinco oportunidades, ingresó en dos desde el banco y en tres ocasiones terminó siendo reemplazado.

El dato que preocupa es que los refuerzos del último mercado –Gonzalo Soto, Cristian García, Facundo Castro y el propio Rodríguez– no lograron hasta el momento torcer la ecuación de un Colón que sigue sin levantar vuelo.

La variante ofensiva que analiza Medrán

En ese marco, el DT evalúa variantes: José Barreto podría recuperar su lugar, aunque con una función más retrasada en la mitad de la cancha, lo que abriría la chance de que Ignacio Lago se asocie con Castro en la ofensiva.

La expectativa estaba puesta en que el Pulga fuese uno de los líderes futbolísticos del equipo, pero sus actuaciones quedaron lejos de lo esperado. Por eso, el duelo ante Talleres se presenta no solo como un desafío para Colón, sino también como una señal de que Medrán empieza a tomar decisiones fuertes, incluso si eso significa dejar afuera a uno de los grandes ídolos de la hinchada.