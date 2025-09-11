Uno Santa Fe | Colón | Colón

Minella y su balance tras su paso por la Primera de Colón: "Erramos en la toma de decisiones"

Martín Minella fue autocrítico de su paso por la Primera de Colón y destacó: "El año fue muy malo, esperemos que termine lo más rápido posible".

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2025 · 14:18hs
Minella y su balance tras su paso por la Primera de Colón: Erramos en la toma de decisiones

Martín Minella, actual entrenador de la Reserva de Colón, recordó en diálogo con Radio EME su breve etapa al frente del plantel profesional en la Primera Nacional, donde dirigió siete partidos con un saldo de dos triunfos y cinco derrotas.

LEER MÁS: La agenda confirmada para los próximos tres partidos que jugará Colón

Los resultados adversos llevaron a la dirigencia a apartarlo del cargo y darle la conducción a Ezequiel Medrán, quien en tres presentaciones todavía no pudo ganar (dos derrotas y un empate).

La particular visión de Minella de su paso por la Primera de Colón

El DT sabalero no esquivó responsabilidades y analizó con autocrítica lo sucedido: “Todos los entrenadores que pasaron tuvieron responsabilidades. Erramos en la toma de decisiones y en el armado del plantel. No somos el mejor equipo de la B Nacional, pero tampoco estamos entre los tres últimos”.

Además, Minella fue claro al remarcar que la temporada dejó más sombras que luces: “El año fue muy malo y esperamos que se termine lo antes posible para poder proyectar con tranquilidad una nueva idea para el próximo año”.

LEER MÁS: Medrán tiene a casi todo el plantel de Colón a disposición

De esta manera, el técnico que tuvo que asumir en un momento complejo dejó su visión sobre un Colón que transita un campeonato irregular, lejos de las expectativas iniciales y con la necesidad de rearmarse para encarar un 2026 con mayor solidez deportiva.

Colón Minella Primera
Noticias relacionadas
minella, dt de la reserva de colon: el clasico tendra todos los condimentos

Minella, DT de la Reserva de Colón: "El clásico tendrá todos los condimentos"

El DT de Colón Ezequiel Medrán podrá contar con todo el plantel salvo Christian Bernardi.

Medrán tiene a casi todo el plantel de Colón a disposición

Colón jugará tres domingos consecutivos.

La agenda confirmada para los próximos tres partidos que jugará Colón

ivan ojeda, la joya de la reserva que pisa fuerte en colon

Iván Ojeda, la joya de la Reserva que pisa fuerte en Colón

Lo último

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

Traidor y mentiroso: la dura respuesta de Toviggino a las disculpas de Fassi para Tapia

"Traidor y mentiroso": la dura respuesta de Toviggino a las disculpas de Fassi para Tapia

Emboscaron e intentaron asesinar a tiros a un adolescente de 17 años en el barrio Santa Rosa de Lima

Emboscaron e intentaron asesinar a tiros a un adolescente de 17 años en el barrio Santa Rosa de Lima

Último Momento
El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

Traidor y mentiroso: la dura respuesta de Toviggino a las disculpas de Fassi para Tapia

"Traidor y mentiroso": la dura respuesta de Toviggino a las disculpas de Fassi para Tapia

Emboscaron e intentaron asesinar a tiros a un adolescente de 17 años en el barrio Santa Rosa de Lima

Emboscaron e intentaron asesinar a tiros a un adolescente de 17 años en el barrio Santa Rosa de Lima

Maximiliano Pullaro: El kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno nacional

Maximiliano Pullaro: "El kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno nacional"

Eficiencia por encima de la tenencia: el secreto del Unión de Madelón

Eficiencia por encima de la tenencia: el secreto del Unión de Madelón

Ovación
El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

Unión mira de reojo la situación de Kevin Zenón en Boca

Unión mira de reojo la situación de Kevin Zenón en Boca

Minella, DT de la Reserva de Colón: El clásico tendrá todos los condimentos

Minella, DT de la Reserva de Colón: "El clásico tendrá todos los condimentos"

La agenda confirmada para los próximos tres partidos que jugará Colón

La agenda confirmada para los próximos tres partidos que jugará Colón

Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

Policiales
La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional