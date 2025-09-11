Minella y su balance tras su paso por la Primera de Colón: "Erramos en la toma de decisiones"

Martín Minella fue autocrítico de su paso por la Primera de Colón y destacó: "El año fue muy malo, esperemos que termine lo más rápido posible".

Martín Minella, actual entrenador de la Reserva de Colón , recordó en diálogo con Radio EME su breve etapa al frente del plantel profesional en la Primera Nacional, donde dirigió siete partidos con un saldo de dos triunfos y cinco derrotas.

Los resultados adversos llevaron a la dirigencia a apartarlo del cargo y darle la conducción a Ezequiel Medrán, quien en tres presentaciones todavía no pudo ganar (dos derrotas y un empate).

La particular visión de Minella de su paso por la Primera de Colón

El DT sabalero no esquivó responsabilidades y analizó con autocrítica lo sucedido: “Todos los entrenadores que pasaron tuvieron responsabilidades. Erramos en la toma de decisiones y en el armado del plantel. No somos el mejor equipo de la B Nacional, pero tampoco estamos entre los tres últimos”.

Además, Minella fue claro al remarcar que la temporada dejó más sombras que luces: “El año fue muy malo y esperamos que se termine lo antes posible para poder proyectar con tranquilidad una nueva idea para el próximo año”.

De esta manera, el técnico que tuvo que asumir en un momento complejo dejó su visión sobre un Colón que transita un campeonato irregular, lejos de las expectativas iniciales y con la necesidad de rearmarse para encarar un 2026 con mayor solidez deportiva.