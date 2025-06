Colón aceptó la renuncia de Iván Moreno y Fabianesi

LEER MÁS: Minella, antes del Clásico liguista: "Colón intentará ser protagonista"

Su apuesta más audaz fue designar como entrenador a Ariel Pereyra, un DT sin experiencia en la categoría, lo que rápidamente se convirtió en un error costoso. Los malos resultados precipitaron la salida de Pereyra apenas iniciada la temporada, y dejaron al equipo sin rumbo, profundizando las dudas sobre el criterio de la dirección deportiva.

A esto se sumó un mercado de incorporaciones que no estuvo a la altura de las exigencias. Muchos de los refuerzos no rindieron, y el plantel no logró adaptarse a las exigencias de la Primera Nacional. Con el correr de las fechas, el respaldo al proyecto se fue desmoronando, tanto desde el vestuario como desde la propia dirigencia.

El momento donde perdió fuerzas Moreno y Fabianesi

En ese contexto, Iván Moreno y Fabianesi comenzó a perder influencia puertas adentro. Una señal clara fue su exclusión en las decisiones vinculadas a la llegada del actual entrenador, Andrés Yllana, así como de los últimos refuerzos: Facundo Castro, Gonzalo Soto, Cristian García y la inminente incorporación de Alan Sosa. La toma de decisiones pasó a manos de otros sectores, marcando su desplazamiento dentro del organigrama.

Con el equipo lejos de los puestos de Reducido, inmerso en una racha negativa y con el ánimo del hincha por el piso, su continuidad estaba en duda. En medio de un clima institucional enrarecido, su salida representa el primer movimiento de un reordenamiento que podría continuar con más cambios.

Colón, que comenzó el año soñando con un rápido regreso a la Liga Profesional, hoy se encuentra en una encrucijada. La salida de Moreno y Fabianesi es más que una decisión puntual: es una señal de que la dirigencia busca dar un golpe de timón. Las próximas decisiones serán clave para un club que necesita recuperar el rumbo urgente, dentro y fuera de la cancha.