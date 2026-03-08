Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

La suspensión de la jornada por el paro en la AFA postergó el viaje a Chaco For Ever y cambió la planificación en Colón. Qué papel jugó el descanso.

El parate que afectó al fútbol argentino también tuvo impacto directo en Colón , que debió modificar su agenda en el campeonato de la Primera Nacional. El Sabalero tenía previsto visitar a Chaco For Ever, pero la medida impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino suspendió la jornada, que recién se disputaría el fin de semana del 20 de junio.

La decisión se tomó como una muestra de respaldo al presidente Claudio Tapia y a otros dirigentes que se encuentran bajo investigación judicial por una presunta evasión cercana a los 19 mil millones de pesos. Desde la conducción del fútbol argentino sostienen que se trata de una persecución y ratificaron la postura en una reunión del Comité Ejecutivo, aunque no todos los dirigentes coincidieron con continuar con la medida y algunos incluso advirtieron que el conflicto podría extenderse.

La mirada de Colón puesta en Acassuso

Con el calendario alterado, el equipo que dirige Ezequiel Medrán ya se enfoca en su próximo compromiso: el partido ante Acassuso, líder de la Zona A, al que recibirá el sábado 14 de marzo desde las 20 en el Estadio Brigadier General Estanislao López por la quinta fecha.

ignacio lago colon ferro Ignacio Lago se recuperó de un inconveniente en uno de sus tobillos y estará al 100% en Colón.

El conjunto bonaerense llega en gran forma, con tres victorias consecutivas, incluida una remontada memorable en la Estadio Doctor Osvaldo Baletto ante San Telmo, donde logró dar vuelta un 0-2 para quedarse con el triunfo.

Por su parte, Colón se mantiene invicto en el certamen, con un triunfo en el debut y dos empates consecutivos en las jornadas siguientes.

Los puntos a favor del parate

Entre los aspectos positivos que dejó la interrupción del torneo aparece el hecho de que al líder Acassuso se le cortó la seguidilla de victorias, algo que podía potenciar aún más su confianza.

En lo interno, el parate también le permitió al cuerpo técnico recuperar a algunos futbolistas. Uno de los casos más importantes es el de Ignacio Lago, quien podrá terminar de ponerse a punto físicamente luego de las molestias que venía arrastrando en uno de sus tobillos.

Sin embargo, no todas son buenas noticias en el plano físico, ya que el tiempo de recuperación no alcanzará para Julián Marcioni ni para Matías Godoy, quienes se perderán el duelo ante Acassuso debido a sendas lesiones musculares.

Además, el tiempo extra le permitió al entrenador seguir trabajando en la preparación física y en el funcionamiento del equipo. Tras tres fechas quedó claro que al Sabalero todavía le falta mayor fluidez en el juego, algo lógico si se tiene en cuenta que el plantel fue prácticamente reconstruido en relación a la temporada pasada.

Lo que juega en contra

Del otro lado de la balanza aparece un aspecto clave: la falta de competencia. Al tratarse de un plantel nuevo, Colón necesita sumar minutos oficiales para consolidar sociedades y encontrar su mejor versión colectiva.

En ese sentido, el parate le quitó al equipo la posibilidad de seguir acumulando rodaje, algo que resulta fundamental para que Medrán pueda terminar de moldear su idea futbolística.

También quedó la sensación de que el equipo necesitaba una revancha rápida después del empate frente a Ferro Carril Oeste. Si bien el rendimiento dejó buenas sensaciones, el resultado no fue el esperado, especialmente jugando en casa.

La respuesta estará en la cancha

Con dos semanas largas de trabajo, Colón llegará con mayor preparación al duelo frente a Acassuso. Allí, en el Brigadier López, se empezará a ver con mayor claridad qué impacto tuvo realmente el parate en el equipo.

El choque ante el líder aparece como una buena medida para evaluar si el tiempo extra de trabajo fue un aliado o si, por el contrario, la falta de competencia terminó jugando en contra del Sabalero.