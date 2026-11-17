Para el encuentro ante Deportivo Morón, los socios y abonados tendrán que pagar ese monto para ingresar al estadio, mientras que los acompañantes, ya sea jubilados o menores, ingresarán gratis

Los socios de Colón tendrán que pagar un bono para el partido ante Deportivo Morón.

A la falta de la confirmación oficial, la dirigencia de Colón definió que para el partido del sábado ante Deportivo Morón, los socios y abonados tendrán que pagar para ingresar al estadio Brigadier López.

En consecuencia, deberán pagar un bono contribución de 10.000 pesos . Lo que sí se mantendrá como en el encuentro pasado ante Midland, es la promoción 2x1.

Así las cosas, cada socio podrá invitar a un jubilado o menor de 12 años, quienes ingresarán gratis. Por lo cual, el bono solo lo tendrán que pagar los socios y abonados.

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Antes del mediodía Colón lo anunciará en las redes sociales. Recordando que el encuentro se jugará el sábado y el horario sería el de las 17.30.

Si bien se manejaba la opción de las 18, teniendo en cuenta la final de la Copa Sudamericana que jugará Boca ante Atlético Mineiro a las 19.30, el partido de Colón se adelantará media hora.