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Colón apostará a su fortaleza de local ante Mitre para recuperar la punta de la Zona A

Colón recibirá este domingo desde las 18 a Mitre, en el Brigadier López, con la obligación de ganar para volver a quedar como líder de la Zona A de la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

24 de mayo 2026 · 09:49hs
Colón apostará a su fortaleza de local ante Mitre para recuperar la punta de la Zona A

Prensa Colón

Colón afrontará este domingo un partido clave en la pelea por el liderazgo de la Zona A de la Primera Nacional cuando reciba a Mitre de Santiago del Estero, desde las 18, en el estadio Brigadier López, en el marco de la fecha 15 del campeonato.

LEER MÁS: Colón buscará extender el invicto que sostiene jugando en el Brigadier López

El equipo de Ezequiel Medrán comenzó la jornada en lo más alto de la tabla, pero los triunfos de Ciudad Bolívar y Los Andes lo desplazaron hasta el tercer puesto, por lo que necesitará sumar de a tres para recuperar la punta.

El encuentro será arbitrado por Álvaro Carranza y contará con transmisión de LPF Play.

Medrán pierde a Lértora y define un cambio en defensa de Colón

La gran baja que tendrá el conjunto rojinegro será la de Federico Lértora. El capitán sufrió un desgarro en la zona del aductor y quedó descartado para este compromiso.

Ante este escenario, Medrán se inclinaría por el ingreso de Darío Sarmiento, en una variante que podría darle un perfil más ofensivo al mediocampo.

Dario Sarmiento

Además, el entrenador mantiene una incógnita en la última línea, ya que todavía no definió si Federico Rasmussen continuará entre los titulares o si Sebastián Olmedo ocupará su lugar.

Más allá de algunas dudas, Colón intentará sostener la fortaleza que viene mostrando en Santa Fe, donde apenas dejó escapar puntos en los empates frente a Ferro y Godoy Cruz.

Colón quiere hacerse fuerte en casa

El conjunto santafesino llega luego del empate 1-1 frente a Estudiantes de Buenos Aires en Caseros, en un partido donde volvió a mostrar momentos de buen funcionamiento, aunque también sufrió por la falta de eficacia para sostener la ventaja.

Ahora, con la tabla mucho más apretada y varios equipos prendidos arriba, el margen de error comienza a reducirse.

Por eso, el duelo frente a Mitre aparece como una oportunidad importante para volver a adueñarse del liderazgo y sostener el envión en una categoría marcada por la paridad.

Mitre llega entonado y con una racha positiva

Del otro lado estará un Mitre que atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. El conjunto dirigido por Cristian Mazzón viene de golear 4-0 a San Miguel y acumuló ocho puntos sobre los últimos doce en juego.

Ese levantamiento futbolístico le permitió acomodarse en la tabla y acercarse a los puestos de clasificación.

Actualmente, el Aurinegro ocupa la novena posición con 16 unidades y buscará dar el golpe en Santa Fe frente a uno de los candidatos de la categoría.

Sin embargo, no podrá contar con Claudio Salto, quien sufrió un desgarro en el pectoral derecho y continuará fuera de las canchas por al menos diez días más.

Un partido con mucho en juego

Para Colón será mucho más que tres puntos. El equipo sabe que necesita volver a imponer condiciones en el Brigadier López y recuperar rápidamente el primer puesto para ratificar su condición de protagonista.

Enfrente tendrá a un Mitre que llega en crecimiento, con confianza y decidido a aprovechar cualquier espacio para seguir escalando en la tabla.

LEER MÁS: Colón y la obligación imperiosa de ganar para volver a ser puntero

Con la cima en disputa y dos equipos que atraviesan momentos importantes, el Brigadier López será escenario de uno de los encuentros más atractivos de la fecha.

Formaciones de Colón y Mitre

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen o Sebastián Olmedo y Leandro Allende; Ignacio Antonio y Matías Muñoz; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Mitre: Joaquín Ledesma; Iván Antunes, Pablo Minissale, Daniel Abello y Franco Ferrari; Martín Vázquez, Juan Alessandroni y Santiago Rosales; Agustín Ramírez, Marcos Machado y Rodrigo González. DT: Cristian Mazzón.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Álvaro Carranza.

Hora de inicio: 18.

Televisa: LPF Play.

Colón Mitre Primera Nacional
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