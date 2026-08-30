Delfino, tras la derrota de Colón: "En esta categoría, lo que te lleva a ganar son los duelos individuales"

Iván Delfino fue autocrítico tras la derrota de Colón ante Racing de Córdoba y aseguró que el equipo debe mejorar la intensidad, el orden y los duelos.

Colón perdió 1-0 ante Racing de Córdoba y cortó su racha de tres partidos sin derrotas. Tras el encuentro, Iván Delfino analizó el rendimiento del Sabalero y reconoció las dificultades que tuvo su equipo, especialmente durante el primer tiempo. El entrenador fue autocrítico, señaló la falta de claridad y remarcó que deberán mejorar para volver a sumar.+

Delfino reconoció los errores de Colón y destacó la superioridad de Racing

El entrenador habló luego de la derrota de Colón ante Racing de Córdoba y no buscó excusas para explicar el resultado. El técnico consideró que fue un partido duro, con un tiempo para cada equipo, aunque remarcó que su equipo perdió los duelos individuales y pagó caro algunos errores.

“Fue un partido duro, un tiempo para cada uno. Ellos hicieron un gol de penal y en esta categoría lo que te lleva a ganar son los duelos individuales, y nosotros los perdimos”, sostuvo Delfino.

El entrenador destacó que Colón tuvo pocas situaciones claras para llegar al empate y mencionó el remate de Alan Bonansea como una de las principales oportunidades del complemento. “Tuvimos el remate de Bonansea en el segundo tiempo, no mucho más que eso. Hay que animarse”, reconoció.

Delfino también valoró el rendimiento de Racing de Córdoba durante la primera mitad. “Racing jugó el mejor primer tiempo de todo el torneo”, afirmó el técnico, quien además remarcó que Colón debe adaptarse a la exigencia de la Primera Nacional: “Esto es Nacional B, hay que acostumbrarse. Vamos a ganar, a veces empatar, pero duele la forma”.

Delfino y la autocrítica tras la derrota

El entrenador explicó algunos de los problemas tácticos que tuvo Colón durante el encuentro y reconoció que el equipo no logró generar las asociaciones necesarias en ataque.

“Se jugó de espalda con dos puntas. No teníamos nadie que estuviera en diagonal de Alan y nos superaron en el medio”, explicó Delfino.

También se refirió al gol de Racing y señaló que la jugada pudo haberse evitado. “Ellos iban a ir por afuera y el error nace de un tiro libre corto nuestro. Se podía haber evitado”, manifestó.

Para Delfino, uno de los principales aspectos a corregir será la intensidad. “El orden y la intensidad hay que arreglarlos, estamos trabajándolo. Estamos en una curva final y tenemos que acelerar. Si nos rompemos la frente, nos rompemos la frente. Jugar a media máquina no nos sirve”, aseguró.

El técnico fue contundente al analizar el rendimiento general del Sabalero: “Faltó claridad, no tuvimos buenas terminaciones y nos quedamos con las manos vacías en un partido malo. El primer tiempo fue malo y hoy, a lo último, no me gustó”.

El mercado de pases y la prioridad de Colón

Delfino también fue consultado por la posibilidad de incorporar jugadores y dejó claro cuál es la necesidad que tiene el plantel. “No me compete el tema del cupo, eso lo solucionan los dirigentes”, aclaró.

Sobre el perfil del refuerzo que busca Colón, señaló: “Lo que buscamos es que venga un volante que rompa. Quedan pocos en la categoría, no hay muchos. Necesitamos que venga en actividad, esa es la prioridad”.

Por último, el entrenador se refirió al próximo compromiso del Sabalero y aseguró que el objetivo es recuperarse rápidamente. “Esperemos que la semana que viene esté Sarmiento. Tenemos que ganar nosotros. Nosotros jugamos pensando en nosotros y hoy se jugó mal”, concluyó.