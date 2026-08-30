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El minuto a minuto de Colón ante Racing de Córdoba

Colón empata 0-0 ante Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho en busca de su cuarta victoria consecutiva, tras el triunfo ante San Miguel.

Ovación

Por Ovación

30 de agosto 2026 · 17:01hs
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Colón ya enfrenta a Racing de Córdoba por la fecha 27 de la Primera Nacional. 

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Colón llegó a este partido luego de haber conseguido tres victorias consecutivas tras la llegada de Delfino a la institución. Viene de ganarle 2-1 a San Miguel en la fecha pasada. Para este encuentro el técnico no realiza modificaciones con respecto al encuentro pasado y repetirá el mismo once que enfrentó al Treno Verde.

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Federico Lértora llegó al estadio Miguel Sancho junto al plantel de Colón

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Comenzó el partido en el Miguel Sancho entre Colón y Racing de Córdoba

El Sabalero ya se enfrenta Racing de Córdoba en busca de su cuarta victoria consecutiva, en el estadio Miguel Sancho. Iván Delfino no realizo variantes.

LEER MAS: Colón y un historial favorable ante Racing de Córdoba

Formaciones de Colón y Racing de Córdoba

Colón: 1. Matías Budiño; 4. Mauro Peinipil, 2. Pier Barrios, 6. Federico Rasmussen, 3.Facundo Castet; 11. Julián Marcioni, 5. Federico Lértora,8. Agustín Toledo, 10. Ignacio Lago; 7. Leandro Garate y 9. Alan Bonansea.

Racing: 1.Brian Olivera; 4. Raúl Chamorro, 2.Gabriel Aranda, 6. Marcio Gómez, 3. Jonathan Bay; 7. Matias Machado, 5. Alan Olinik, 8. Santiago Rinaudo, 10. Facundo Taborda; 9. Pablo Chavaría y 11. Sergio González.

Estadio: Miguel Sancho.

Árbitro: Pablo Giménez.

Tv: LPF PLAY.

Colón Racing de Córdoba minuto
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