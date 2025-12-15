Se fue de Colón y jugará en la segunda categoría de Grecia

Federico Jourdan se desvinculó de Colón y fue oficializado como nuevo refuerzo de Kalamata FC, equipo de la segunda división del fútbol griego

Federico Jourdan se fue de Colón y jugará en la segunda división del fútbol griego.

Luego de desvincularse de Colón, el volante Federico Jourdan tiene un nuevo destino futbolístico . Y es que el futbolista fue oficializado como refuerzo de un club griego.

El mediocampista de 34 años jugó las últimas dos temporadas con la camiseta rojinegra, pero su contrato con el Sabalero vencía el 31 de diciembre y no iba a ser renovado.

Por ello, Jourdan decidió con la dirigencia saliente llegar a un acuerdo para irse de la institución y en las últimas horas fue anunciado como refuerzo del Kalamata F.C de la segunda división de Grecia.

Las estadísticas marcan que entre 2024 y 2025, disputó 68 partidos con la camiseta rojinegra, anotando 10 goles y brindando cuatro asistencias.