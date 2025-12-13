Los jugadores de Colón con contrato que están siendo evaluados por Medrán y Colotto

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Con la llegada de Diego Colotto como mánager y Ezequiel Medrán al frente del cuerpo técnico, en Colón ya se puso en marcha un proceso de revisión profunda. La dirigencia acompaña con la puesta al día, condición clave para encarar una depuración. La idea es achicar y renovar, y muy pocos continuarán.

En ánalisis todavía en Colón

Tal como viene informando UNO Santa Fe, dentro del grupo de jugadores con contrato vigente hay tres nombres que hoy aparecen como “intocables ”: Ignacio Lago, Nicolás Talpone y Facundo Castet. A partir de allí, el resto quedó bajo análisis o fuera de consideración.

En ese escenario aparecen Nicolás Thaller, Tomás Giménez y Facundo Castro, todos con vínculo vigente, pero en evaluación. La continuidad de cada uno no solo dependerá de la mirada del entrenador y del mánager, sino también de los refuerzos que puedan llegar.

Facundo Castro tiene chances de seguir en Colón.

El caso del arco es uno de los más sensibles. La intención del cuerpo técnico es realizar un recambio, y con Matías Budiño prácticamente cerrado, habrá que ver si Medrán considera a Conejo al menos como alternativa. Detrás, aparece Tomás Paredes, que debutó en la pasada campaña.

En la ofensiva, Facundo Castro podría entrar en los planes, aunque deberá ganarse su lugar en un escenario de mayor competencia. Por su parte, Nicolás Thaller, zaguero central y patrimonio del club, también es observado con atención y podría transformarse en una pieza a considerar, aunque nada está definido. Por ahora, el mensaje es claro: no hay certezas y todas las decisiones se tomarán en función del modelo de equipo que pretende Medrán y de las posibilidades que ofrezca el mercado. El Colón que viene empieza a tomar forma, pero todavía está en plena etapa de evaluación.

