Colón arrancó la semana con varias alarmas tras la derrota ante Morón

Iván Delfino sigue de cerca a cuatro jugadores clave del plantel de Colón. Además, hay cuatro que están al límite de una suspensión.

Colón puso en marcha una nueva semana de trabajo con varios frentes abiertos después de la derrota ante Deportivo Morón. Más allá del golpe que significó perder un partido clave en la pelea de arriba de la Zona A, Iván Delfino deberá prestar especial atención al estado físico de varios futbolistas que terminaron el encuentro con diferentes inconvenientes.

El caso que más preocupa es el de Ignacio Lago. El propio entrenador hizo referencia a la situación del atacante y reconoció que su problema en una de sus rodillas era el que más inquietaba al cuerpo técnico. El futbolista deberá ser evaluado durante los próximos entrenamientos para determinar el alcance de la molestia.

Lértora también encendió las alarmas en Colón

Otro de los futbolistas que terminó con dificultades fue Federico Lértora, quien también manifestó inconvenientes en una de sus rodillas. El mediocampista es una pieza importante para Delfino y su evolución será seguida de cerca pensando en el próximo compromiso.

Pero no son los únicos casos que deberá atender el cuerpo médico.

Pier Barrios fue reemplazado durante el partido ante Morón debido a una molestia, mientras que Matías Muñoz directamente no pudo integrar el banco de suplentes por un inconveniente físico. Ambos deberán ser evaluados para conocer si estarán disponibles para la próxima presentación.

La situación genera incertidumbre en un plantel que viene de afrontar un partido de mucha exigencia y que ahora tendrá varios días para recuperar jugadores antes del próximo compromiso.

Cuatro jugadores, al límite de las amarillas en Colón

A las cuestiones físicas se suma otro aspecto que Delfino deberá manejar: cuatro futbolistas tienen cuatro tarjetas amarillas y están a una amonestación de quedar suspendidos.

Los jugadores que están en capilla son Ignacio Lago, Mauro Peinipil, Facundo Castet y Federico Lértora. Cualquiera de ellos que reciba una nueva amarilla deberá cumplir una fecha de suspensión.

El dato adquiere todavía mayor relevancia en el caso de Lago y Lértora, justamente dos de los futbolistas que terminaron el partido ante Morón con molestias.

Delfino empieza a armar el próximo Colón

Con el golpe ante el Gallito todavía fresco, Delfino deberá esperar la evolución de los lesionados antes de comenzar a definir el equipo. La prioridad durante los primeros entrenamientos será recuperar a los futbolistas que arrastran inconvenientes y conocer si alguno necesitará estudios complementarios.

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Colón se mantiene en zona de Reducido, pero perdió terreno en la pelea por los primeros puestos. Por eso, la próxima fecha será otra oportunidad para recuperar puntos y, al mismo tiempo, una instancia en la que el entrenador deberá administrar cuidadosamente tanto las cargas físicas como la situación disciplinaria de un grupo que tiene cuatro jugadores al borde de la suspensión.